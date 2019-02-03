Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева Ирина Крикуненко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2e8/7b0/5c52e87b007cd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2e8/7b0/5c52e87b007cd.png 2019-02-03T07:00:00+02:00 Недвижимость За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии

По последним подсчетам Госстата, средняя по стране стоимость аренды однокомнатной квартиры в ушедшем году составляла 3352 грн. При этом, по их данным, в региональном аспекте обошлось без удивлений: самая дорогая недвижимость традиционно осталась в Киеве. Тут, согласно официальной статистике, арендовать скромное жилье будет стоить в среднем 6636 грн. Но так как основная часть рынка аренды недвижимости сегодня по-прежнему находится в тени, реальные цены на съем жилья намного выше. Так, по словам риелторов, 1-комнатная квартира на окраине столицы обойдется в 7—9 тыс. грн, в то время как в центральных районах цены стартуют от 10 тыс. грн.

Чтобы развеять или подтвердить миф о дороговизне киевской недвижимости, мы взяли стоимость средней однушки и прикинули, что мы можем арендовать в мировых столицах за эти же деньги. По нашим подсчетам, среднестатистический прайс составляет 10 тыс. грн, или 315 евро. В Украине за эти деньги мы можем снять жилье в приличном районе недалеко от центра и в пешей доступности от метро. В эти деньги также входит евроремонт и полная комплектация бытовой техникой (стиральная машина, бойлер, кондиционер), а вот за "коммуналку" придется доплатить.

Как оказалось, в большинстве крупных европейских городов мы себе позволить жить не можем: минимум 600—700 евро (19—22,1 тыс. грн) на съем приличных апартаментов не в центре, а вот более престижные районы и вовсе обойдутся от 1000 евро (31,6 тыс. грн) в месяц за однушку.

Риелторы уверены, что в этом году цены на аренду недвижимости только в столице могут подняться еще минимум на 10—15%.

"Тенденция к росту цен сохранится, но может и усугубиться из-за приближающихся выборов", — говорит президент Союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин.

Квартира по-киевски: бойлер и капремонт

В столице за 10 тыс. грн + "коммуналка" можно снять однушку (43 кв. м) после капитального ремонта в приличном спальном районе. За эти деньги она будет находиться возле метро и в ней будут кондиционер и даже бойлер.

Римские каникулы: колорит и соседи

В Вечном городе арендовать отдельные апартаменты по киевскому прайсу сегодня почти нереально: ценник на самые бюджетные однокомнатные квартиры стартует от 600 евро в месяц (19 тыс. грн). Зато, если пожертвовать уединением, можно арендовать комнату у хозяйки чудесной колоритной квартиры всего за 200 евро в месяц (6,3 тыс. грн). В ней можно будет и курить в саду, и даже жить с домашними питомцами, а главное условие — минимум полугодовой договор аренды с предоплатой в 50%.

Угол в Тбилиси: цоколь и стиралка

Не сильно разгуляться получится и в грузинской столице Тбилиси, где цены стартуют от 400 евро в месяц (12,7 тыс. грн). Наших денег хватило бы только на скромную однушку в цокольном этаже, но со стиралкой — за нее просят 300 евро (9,5 тыс. грн).

Доступная ЮАР: коттедж-офис

С нашим бюджетом мы могли бы поселиться в ЮАР — аренда недвижимости тут сопоставима с киевской. В Йоханнесбурге за 289 евро/мес. (9150 грн) можно взять коттедж со спальней и приемной, который можно использовать как офис.

Сказочный Бали: интернет в хижинах

Добавив в кассу 132 грн, мы можем позволить себе необычное жилье на Бали: за 320 евро в месяц (10 132 грн) можно поселиться в хижинах курортной деревушки Чангу. При этом номера "под открытым небом" оснащены кондиционерами, телевизорами и интернетом.

Испанское небо: бассейн и терраса

В Испании мы можем пожить только в некрупных городках: 285 евро (9 тыс. грн) будут стоить апартаменты на верхних этажах в Аликанте с одной спальней на 4-х гостей, с общим бассейном и видовой частной террасой на крыше.

Напомним, ранее мы подсчитали, сколько надо копить семье из двух человек на квартиру, пусть и самую недорогую 1-комнатную, но в облцентре-миллионнике.

Также ранее сообщалось, что из-за дорогих квартир украинцы строят "жилье" над гаражами. В интернете нашлось объявление о продаже такого жилья. За 140 квадратных метров в Вышгороде просят всего 20 тысяч долларов.

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АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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