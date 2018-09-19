Инвестиция: в аренду берут новые квартиры без бабушкиных ковров

В Украине пока нет объектов недвижимости, которые изначально построены для сдачи в аренду. При этом, по словам консультанта компании SV Developmen Сергея Костецкого, от 5 до 8 млн украинцев являются или могут быть потенциальными квартиросъемщиками. Более 600 тыс. состоят на учете по улучшению жилищных условий (данные Госфонда содействия молодежному жилищному строительству), еще около 60% переселенцев (более 1,5 млн человек) нуждаются в арендованном жилье, как и неопределенное количество украинцев (студенты, люди, работающие не по месту регистрации, молодые семьи и т. д.), которые не имеют собственных квадратных метров. Но пока могут выступать арендодателями только частные лица.

Следуем "по курсу": депозит или новострой

Еще недавно большинство населения рассматривало банковские депозиты как основной источник пассивных доходов. Но рост доллара (даже новый Госбюджет на 2019 год, поданный Кабмином, закладывает его по 30,5 грн), сделал невыгодными вклады в гривне — доходность, которую готовы предложить банки, не покрывает темпов обесценивания национальной валюты. А средние ставки по долларовым вкладам почти не меняются: за последние три месяца на 0,01% увеличилась доходность депозитов от 1 до 3 месяцев (1,13%), от 3 до 6 месяцев (2,04%) и свыше 12 месяцев (2,85%). В то же время, по данным портала недвижимости Address.ua, новострои Киева подешевели в долларовом эквиваленте на 3%. Поэтому украинцы стали охотнее смотреть на инвестирование в недвижимость.

Но так ли выгодно вкладывать в строительство квартиры, только чтобы сдавать ее в аренду? Мнения экспертов расходятся.

Так, Сергей Костецкий считает, что срок окупаемости новостроя 20—30 лет, поэтому как инвестицию такое жилье можно рассматривать, если, например, вы хотите оставить его в наследство детям, и фактически "отбить" вам нужно только ремонт.

Другого мнения придерживается брокер по аренде и продаже жилой недвижимости Виктория Мартынчук: "Осенью, по сравнению с началом года, стоимость аренды в столице поднялась на 15—20%, и это даже на варианты не очень привлекательные. Хорошее жилье по адекватной цене сдается мгновенно".

С учетом текущего состояния рынка, жилец в одно- или двухкомнатную квартиру в доме комфорт-класса, расположенном недалеко от метро, вполне может найтись быстрее, если цена аренды будет адекватной. При этом тот же вид из окна для арендатора, который зачастую не рассматривает съемное жилье в качестве постоянного, не так важен, как окружающая инфраструктура. Единственный серьезный блок — этажность: многие до сих пор не могут преодолеть устоявшийся стереотип о том, что квартиры на первом и последнем этажах более "проблемные". Хотя в современных новостройках просто нет тех минусов, связанных с комфортом, безопасностью и качеством коммунальных услуг, из-за которых некогда и сложились такие стереотипы.

Также риелторы говорят о том, что в случае, если вы окажетесь в сложном положении и необходимо будет вернуть свою инвестицию, продать квартиру в новострое будет проще, чем в старом жилом фонде.

Самая низкая цена на квадратные метры — на ранних этапах строительства и при 100-процентной оплате, но в таком случае и риски выше.

Квартира на любой бюджет

По словам пресс-секретаря корпорации "Укрбуд" Глеба Шемовнева, сегодня спектр предложений, например, на киевском рынке первичной недвижимости, очень широк и рассчитан на самые разные бюджеты. Но если стоит задача максимально эффективно вложить свои деньги, нужно обратить внимание на инвестирование на ранних этапах строительства, когда девелопер предлагает минимальную цену за 1 кв. м. В дальнейшем стоимость всегда повышается, поэтому наиболее выгодной будет 100-процентная оплата.

Большинство девелоперов также предлагают беспроцентную рассрочку до конца строительства, но цена 1 метра при этом не фиксируется, а привязывается к текущей — и к моменту ввода в эксплуатацию обычно вырастает на 30—50%, по сравнению со стартовой. При этом эксперт советует не забывать, что в любой инвестиции есть доля риска. Поэтому нужно обращать внимание на наличие у застройщика всех разрешительных документов и на его репутацию. Если есть вопросы — перед покупкой нелишне будет проконсультироваться с юристом.

Также нужно понимать, что вложенные средства начнут приносить доход только через два-три года, когда дом будет достроен, а квартира — полностью обустроена для жизни: решение взять квартиру с готовым ремонтом может обернуться дополнительными тратами.

Мнение специалиста: сентябрь богат на акции

Дарья Негода, менеджер отдела продаж: "В последние годы столичные застройщики предлагают все больше скидок и акций, чтобы привлечь инвесторов и сделать более привлекательные условия для приобретения жилья. Самые распространенные акции на рынке недвижимости предлагают снижение стоимости квадратных метров на определенный срок или скидки на квартиры. Можно также выбрать различные условия рассрочки.

Например, акция "Специальная цена на квартиры" предлагает цены от 15 960 грн/м², благодаря которым можно сэкономить до 3 500 грн на квадратном метре. При таких условиях экономия на общей стоимости квартиры будет составлять до 230 685 грн. Она действует в ЖК Twin House, ЖК Паркова Долина и ЖК Пектораль.

Кроме того, до 28 сентября можно воспользоваться скидкой в размере 5% в ЖК La Manche, ЖК Urban Park и ЖК Кирилловский Гай, сэкономив до 1 110 564 грн на общей стоимости квартиры (акция действует при 100% оплате).

28 сентября заканчивается самое заманчивое предложение от застройщика "Рассрочка на 50 месяцев" в жилых комплексах "Злагода", "Crystal House" и ЖК "Sky Avenue". В рамках акции предусмотрена беспроцентная рассрочка на 50 месяцев при первом взносе от 25% общей стоимости квартиры. При этом инвестор может заселиться в выбранное жилье и продолжать выплачивать его стоимость".