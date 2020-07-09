Ипотека под 10%: Зеленский хочет "дожать" банки

Коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Волынской области. При этом Кабинет министров планирует снижение ставки ипотеки до 5-7%.

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"Я уверен, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что [если] я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать [жилье], но там я получу нормальную зарплату. Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например Германией, Польшей, куда в основном едет наша молодежь. Если у нас будет зарплата даже на 200 евро меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем максимум под 10%... Такую ставили задачу", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

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По его словам, сложнее в этом вопросе с государственными банками, которые раньше давали ипотечные кредиты под 25% годовых.

"Сейчас они дают под 14%. Но это очень много. Мы с ними спорим, все нормально, мы их дожмем, 10% будет, я в этом уверен. Немного нужно подождать", – пообещал глава государства.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают. О том, куда в таких условиях вкладывать средства и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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