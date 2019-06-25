Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости недвижимости

"Золотая" ипотека: какой должна быть ставка для украинцев

25 июня, 08:52

Эксперты рассчитали, при каких условиях спрос на "жилое" кредитование начнет расти

Украинцы будут больше пользоваться ипотечным кредитованием, которое сейчас фактически мертво, если банки снизят ставки. Такое мнение сайту "Сегодня" озвучили опрошенные эксперты рынка недвижимости.

По словам, директора компании City Development Solutions Романа Герасимчука, интерес к ипотеке есть и сейчас, но потенциальных клиентом останавливает дороговизна.

"Интерес к ипотечному кредитованию достаточно высок, однако до тех пор, пока выплата по ипотеке не приблизится к арендной ставке за аналогичную квартиру, большая часть потенциальных покупателей недвижимости предпочтет отказаться от услуг банков. Учитывая достаточно высокий спрос на жилую недвижимость, любые смягчения политики банков касательно ипотечного кредитования приведут к росту количества сделок" – говорит Герасимчук.

Читайте также

Начальница управления по работе с партнерами ПАТ КБ "Глобус" Катерина Лычаная подытожила, что для полноценной работы ипотечного кредитования процентные ставки по кредитам должны быть ниже 15% годовых.

"Снижение процентов по кредитам на 2-3% безусловно увеличит спрос клиентов на ипотеку. Прогнозируем, что количество обращений вырастет на 20%", – отметила Лычаная.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Жилье в ипотеку: есть ли спрос и сколько приходится переплачивать".

Ранее новости "Сегодня" разбирались, сколько лет нужно украинцам, чтобы купить жилье:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег недвижимость, жилье, ипотека, квартиры, ставки, кредитование, процентная ставка

Вы сейчас просматриваете новость " "Золотая" ипотека: какой должна быть ставка для украинцев". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцам все активнее дают кредиты: Нацбанк рассказал о рисках

19 июня, 10:18

Рынок потребительских займов развивается, но некоторые проблемы остаются

Банки стали больше кредитовать украинцев

11 мая, 20:51

НБУ опубликовал итоги кредитования в Украине за первые три месяца 2019 года

Часть ипотеки оплатит государство: как получить налоговую скидку

13 марта, 08:12

Сумма получается небольшой, но помогает немного сэкономить

Жизнь в кредит: стоит ли брать в долг именно сейчас

4 марта, 09:03

Международный валютный фонд предупреждает: мир снова на пороге кризиса

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Звездой королевского выхода на балкон стал младший сын Кейт...

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

5 самых полезных фруктов для сердца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь