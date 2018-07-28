К осени аренда жилья в Украине подорожает на 10%
Риелторы советуют начинать поиск сейчас — ниже цены и меньше аферистов
Чем ближе к концу лета, тем настойчивее эксперты советуют не плескаться в море, а озаботиться поиском жилья для аренды, пока цены не выросли на 10-15% к осени. "Сегодня" сравнила стоимость аренды жилья в разных регионах страны и узнала, что будет с рынком недвижимости под съем дальше.
Как рассказали нам риелторы, сейчас средняя цена самой популярной для аренды "однушки" в городах-миллионниках — Киев, Одесса, Львов и Харьков — 4,5-8 тыс. грн. С осени ее стоимость может подскочить до 5-9 тыс. грн. В регионах, традиционно дешевле, но стоимость подскочит с началом делового сезона и там. Так, сейчас однокомнатная квартира в месяц потянет в Чернигове, Сумах, Хмельницком, Житомире, Полтаве на около 2,5 тыс. грн, а с сентября — от 3 тыс. грн и выше.
Кроме цены эксперты обращают внимание и на активизацию аферистов при вале спроса на квартиры.
"Аренда поднимется до 10%. Так что начало августа — самое время для выбора нового жилья, потому что есть из чего выбрать. С сентября же начнется горячка: цены на аренду взлетят, квартиры будут разлетаться как пирожки и активизируются аферисты", — поясняет риелтор Роман Вараница.
Экономия и торг
Брокеры, кроме варианта не переплачивать, к примеру, за жилье в столице, советуют посмотреть варианты в пригороде с хорошей инфраструктурой, откуда будет удобно добираться на работу.
"Там цены, как правило, значительно ниже и квартиру с хорошим ремонтом и в благополучном районе можно снять минимум на 10% дешевле", — рассказал нам риелтор одного из столичных агентств недвижимости Андрей.
По словам его коллег, даже сейчас никто не отменял торг. Снизить стоимость ежемесячной аренды можно, к примеру, за отсутствие кондиционера, бойлера, мебели, всей бытовой техники, исключительно длительный срок аренды, несвежий ремонт и даже криминогенную обстановку в районе будущего проживания.
"Также часто ищут сожителей. Сейчас это возможно даже в группах в соцсетях. Или снимают комнату", — добавляет вариантов сэкономить риелтор Елена Щербитская.
Кроме того, часто украинцы стараются найти жилье без участия брокеров, чтобы не платить процент за их услуги.
Самые дорогие и дешевые однушки
Портал недвижимости Domik.ua сравнил стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в старом доме в разных регионах страны, для этого предварительно опросив риелторов.
Средние цены по регионам:
- Киев — 8000 грн
- Одесса — 6000
- Львов — 4800
- Харьков — 4500
- Днепр — 3800
- Винница — 3500
- Черновцы — 3200
- Черкассы — 3000
- Ивано-Франковск — 3000
- Луцк — 3000
- Ровно — 3000
- Херсон — 2900
- Кропивницкий — 2800
- Тернополь — 2800
- Ужгород — 2800
- Николаев — 2800
- Сумы — 2600
- Житомир — 2500
- Полтава — 2500
- Хмельницкий — 2500
- Чернигов — 2500
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