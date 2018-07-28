К осени аренда жилья в Украине подорожает на 10%

Сегодня, 03:30

Риелторы советуют начинать поиск сейчас — ниже цены и меньше аферистов

Съем. Дешевле всего можно арендовать однокомнатную квартиру в небольших областных центрах
Съем. Дешевле всего можно арендовать однокомнатную квартиру в небольших областных центрах. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Чем ближе к концу лета, тем настойчивее эксперты советуют не плескаться в море, а озаботиться поиском жилья для аренды, пока цены не выросли на 10-15% к осени. "Сегодня" сравнила стоимость аренды жилья в разных регионах страны и узнала, что будет с рынком недвижимости под съем дальше.

Как рассказали нам риелторы, сейчас средняя цена самой популярной для аренды "однушки" в городах-миллионниках — Киев, Одесса, Львов и Харьков — 4,5-8 тыс. грн. С осени ее стоимость может подскочить до 5-9 тыс. грн. В регионах, традиционно дешевле, но стоимость подскочит с началом делового сезона и там. Так, сейчас однокомнатная квартира в месяц потянет в Чернигове, Сумах, Хмельницком, Житомире, Полтаве на около 2,5 тыс. грн, а с сентября — от 3 тыс. грн и выше.

Кроме цены эксперты обращают внимание и на активизацию аферистов при вале спроса на квартиры.

"Аренда поднимется до 10%. Так что начало августа — самое время для выбора нового жилья, потому что есть из чего выбрать. С сентября же начнется горячка: цены на аренду взлетят, квартиры будут разлетаться как пирожки и активизируются аферисты", — поясняет риелтор Роман Вараница.

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Экономия и торг

Брокеры, кроме варианта не переплачивать, к примеру, за жилье в столице, советуют посмотреть варианты в пригороде с хорошей инфраструктурой, откуда будет удобно добираться на работу.

"Там цены, как правило, значительно ниже и квартиру с хорошим ремонтом и в благополучном районе можно снять минимум на 10% дешевле", — рассказал нам риелтор одного из столичных агентств недвижимости Андрей.

По словам его коллег, даже сейчас никто не отменял торг. Снизить стоимость ежемесячной аренды можно, к примеру, за отсутствие кондиционера, бойлера, мебели, всей бытовой техники, исключительно длительный срок аренды, несвежий ремонт и даже криминогенную обстановку в районе будущего проживания.

"Также часто ищут сожителей. Сейчас это возможно даже в группах в соцсетях. Или снимают комнату", — добавляет вариантов сэкономить риелтор Елена Щербитская.

Кроме того, часто украинцы стараются найти жилье без участия брокеров, чтобы не платить процент за их услуги.

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Самые дорогие и дешевые однушки

Портал недвижимости Domik.ua сравнил стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в старом доме в разных регионах страны, для этого предварительно опросив риелторов.

Средние цены по регионам:

  • Киев — 8000 грн
  • Одесса — 6000
  • Львов — 4800
  • Харьков — 4500
  • Днепр — 3800
  • Винница — 3500
  • Черновцы — 3200
  • Черкассы — 3000
  • Ивано-Франковск — 3000
  • Луцк — 3000
  • Ровно — 3000
  • Херсон — 2900
  • Кропивницкий — 2800
  • Тернополь — 2800
  • Ужгород — 2800
  • Николаев — 2800
  • Сумы — 2600
  • Житомир — 2500
  • Полтава — 2500
  • Хмельницкий — 2500
  • Чернигов — 2500
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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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