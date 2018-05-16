Кабмин занялся вопросом обеспечения жильем участников боевых действий

В 2015 году за счет бюджетных средств начала свою работу программа по покупке жилья для лиц, которые принимали непосредственное участие в АТО, и в 2018 году правительство выделяет более 350 млн гривен на программу обеспечения жильем участников боевых действий.Об этом на заседании Кабмина рассказал министр соцполитики Андрей Рева.

Также эта программа касалась семей погибших военных и тех военных, которые стали инвалидами первой и второй группы, принимая участие в боевых действиях, напомнил Рева.

"В 2015-2016 годах всего ОГА были закуплены 739 квартир на общую сумму 416 миллионов гривен – то есть до апреля 2016 года", – рассказал министр.

Рева напомнил, что до апреля 2016 года деньги из госбюджета направлялись в местные бюджеты и на местах уже решался вопрос покупки на эти средства жилья.

Как показала практика, не всегда покупалось жилье надлежащего качества, отметили на заседании правительства. Поэтому было принято решение перечислять средства из госбюджета в местные бюджеты, которые направляли средства на покупку жилья непосредственно адресатам.

"Нужно им предоставить средства. Они сами купят себе жилье и сами будут знать каком городе и в каком доме, и на каком этаже", – отметил Гройсман.

Как напомнил Рева, Минсоцполитики в мае 2016 года получила поручение премьер-министра по изменению порядка финансирования этой программы и реализации принципа "деньги ходят за человеком".

"Теперь распределение бюджетных средств между областными бюджетами и городским бюджетом проводится главным распорядителем Минсоцполитики с последующей передачей этих средств непосредственно на счета членов семей погибших и самих ветеранов АТО", – объяснил министр.

Глава Минсоцполитики отметил, что в результате по новому порядку в 2016-2017 году была куплена 1071 квартира на общую сумму 909, 5 млн гривен. В 2018 году планируется купить 356 квартир на общую сумму 354,8 млн гривен, в том числе 29 квартир на сумму 25 миллионов гривен для участников АТО из числа внутренне перемещенных лиц.

"Распоряжение, которое мы сегодня рассматриваем, предусматривает передачу почти 300 млн гривен из этой суммы, которая предусмотрена бюджетом на покупку 327 квартир для этой категории граждан", – сообщил Рева.

Он также отметил, что в этом году расширена программа обеспечения жильем для некоторых категорий участников боевых действий.

"В соответствии с утвержденным бюджетом почти 200 млн гривен направлены на новую программу обеспечения жильем участников боевых действий на территории других государств, что позволит нам практически наполовину сократить очередь тех людей, которые больше 30 лет находятся в очереди на получение жилья после завершения боевых действий на территории, например, Афганистана". – рассказал министр.

Согласно подсчетам Минсоцполитики, в 2019 году нужно около 300 млн гривен на то, чтобы полностью завершить эту программу и "поставить точку в многолетней проблеме обеспечения жильем этой категории граждан".

Напомним, в Украине возобновили государственную программу, позволяющую переселенцам приобрести квартиру, оплатив только 50 процентов ее стоимости.

На 2018 год из госбюджета на жилье для внутренне перемещенных лиц государство выделило 100 миллионов гривен. Это в три раза больше чем в 2017 году. Льготными условиями могут воспользоваться не только переселенцы, но и участники АТО.