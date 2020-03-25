У недвижимости иммунитет: как коронавирус повлияет на рынок жилья

Вот уже несколько месяцев по всему миру распространяется коронавирус, а от пандемии пострадали тысячи людей. Из-за этого многие страны закрыли свои границы и объявили массовые карантины. Вирус существенно ударил не только по здоровью людей, но и по мировой экономике. Досталось и Украине. Уже сейчас украинцы обеспокоены резким ростом курса доллара, а эксперты прогнозируют рост цен на продукты и лекарства. Вся эта ситуация также повлияла на рынок недвижимости в стране. Сайт "Сегодня" расспросил экспертов и выяснил, как коронавирус COVID-19 повлиял на продажи и покупку жилья в Украине и чего ожидать в ближайшее время.

Рынок недвижимости меньше всего пострадает из-за коронавируса COVID-19

Сделать точные прогнозы очень сложно. Никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом дальше, будет ли продлен карантин и как еще власти могут ужесточить меры безопасности. Тем не менее, эксперты говорят, что пока вирус не слишком значительно влияет на рынок недвижимости в стране.

Ярослава Чапко, коммерческий директор CBS Holding, считает, что девальвация гривни даже будет мотивировать некоторых украинцев покупать квартиры. Так, она считает, что задумаются о приобретении жилья те, кто держал свои сбережения в иностранной валюте, а также инвесторы, рассчитывающие получить прибыль, вкладывая средства в первичное жилье.

"Ценовые колебания дают прекрасную возможность заработать от 20-30% годовых, при условии инвестиций в надежные застройки", — подчеркнула Ярослава Чапко.

В свою очередь, Дарья Бедя, руководитель по развитию проектов компании Citex Development, отметила, что незначительное ослабление курса гривни к доллару (до 7%) соответствует ожиданиям той части покупателей, которые планируют приобретение квартиры, при этом держат свои сбережения в иностранной валюте. Она напомнила, что в 2019 году, во время резкого укрепления гривни, такая категория покупателей, а это от 10% до 20% от реального спроса, вынужденно взяла паузу в ожидании возвращения курса на привычный и экономически мотивированный уровень 27-28 грн/долл.

"Производители строительных материалов и застройщики в своей деятельности ориентируются именно на курс иностранной валюты. Еще в начале 2019 года в бюджеты компаний был заложен курс 27-28 грн/долл. Фактически рынок "существовал" в условиях этого курса. Поэтому сейчас можно говорить, что "внешний" курс совпал с "внутренним" курсом строительного рынка, и это может активизировать покупателей на первичном рынке жилья", — отметила она.

Дарья Бедя добавила, что если не произойдет каких-то слишком резких колебаний курса и он будет оставаться стабильным в течение 2 недель, то стоит ожидать роста активности покупателей на 3-5% в апреле и еще на 5% в мае.

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Тарас Годованец из архитектурного бюро "Аспект", напротив, отметил, что в первое время на рынке недвижимости будет затишье, потому что люди не очень охотно совершают различные сделки на фоне того, что происходит что-то непонятное.

"Цены до конца года вырастут в гривневом эквиваленте, и упадут в долларовом. Это позволит рынку поднять продажи недвижимости после нынешнего уменьшения спроса. Люди будут забирать деньги из банков и будут вкладывать их в недвижимость. Также клиенты, у которых валютные сбережения, будут не против приобрести квадратные метры по выгодной цене. Несмотря на начало мирового финансового кризиса и проблемы с пандемией нового вируса — люди будут покупать недвижимость, но это будет отложенный спрос и при условии выгодных цен в валюте", — поясняет эксперт. В тренде Газ для населения в Украине станет дешевле: озвучена цена

Виктор Забоенко, заместитель и генеральный директор компании Leon Estate, которая занимается инвестиционным консалтингом в сфере недвижимости, отметил, что в Украине еще никогда не было такого высокого темпа строительства, никогда еще не строилось такое количество многоквартирных домов, и никогда рынок недвижимости не видел такого объема предложений готовых квартир; спрос на недвижимость за последние 5 лет вырос практически вдвое. Но и бизнесы в Украине еще никогда не останавливались в таких масштабах.

"На данный момент, влияние короновируса на рынок недвижимости незначительное. Количество сделок заметно упало, но и застройщики, и владельцы недвижимости сохраняют оптимизм, уверяя, что спрос остался нереализованным, а объемы продаж вернутся к своим прежним показателям, как только ситуация станет более стабильной и прогнозируемой. Большинство застройщиков продолжают строительство своих объектов в штатном режиме, обеспечив рабочих средствами индивидуальной защиты. На фоне того, что карантин объявлен всего на три недели, а эмоциональное состояние людей пока не похоже на паническое, цены на недвижимость сохраняют свои значения в долларовом эквиваленте. Если предположить, что эпидемия закончится в пределах месяца, а весь отложенный спрос начнет конвертироваться в недвижимость, то наиболее вероятным итогом будет незначительный рост цен на 2-5% во всех сегментах", — отметил Забоенко.

Он добавил, что если, все-таки, реализуется негативный сценарий и режим карантина продлят, то тот самый отложенный спрос, на который надеются застройщики и владельцы недвижимости, начнет попросту исчезать. Затяжной спад деловой активности, снижение доходов населения и бизнеса, нарастание панических настроений приведет к тому, что люди предпочтут переждать с наличной валютой "под подушкой".

Согласно данным Аналитического центра DOM.RIA, активность покупателей в Украине за неделю 12-18 марта возросла. Всего пользователей портала увеличилось на 13,5%, новых пользователей – на 27,8%, сеансов – на 2,27%. Но количество открытий номеров телефона снизилось на 7%. По словам Артема Уманца, члена правления RIA.com Marketplaces OÜ, на рынке недвижимости пока каких-то серьезных спадов не наблюдается.

"На украинском рынке вообще можно заметить рост спроса на недвижимость в новых домах – в феврале спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 43%. Тем не менее, спада, скорее всего, не миновать. Есть несколько связующих фактов, многие стройки замедлятся из-за оттока рабочей силы, а сколько продлится карантин, неизвестно", — говорит Уманец.

Спрос на долгосрочную аренду жилья падает

Интересно отметить и то, что в связи с пандемией коронавируса все больше людей отдает предпочтение поиску и выбору жилья через интернет. Как сообщает эксперт Анатолий Топал, за последнюю неделю на 35-40% вырос спрос на долгосрочную аренду домов и коттеджей. Наложился сезонный рост спроса (ежегодный) и спрос на "убежать из города из-за карантина". Такая тенденция может сохраниться до конца апреля.

"Арендный бизнес жилой недвижимости оказался наименее восприимчивым, а некоторые сегменты (комфорт, эконом класс) даже имеют предпосылки к росту арендных ставок. В случае значительных экономических изменений, люди будут стараться переехать либо в квартиры с меньшей площадью, либо с более низкой стоимостью аренды. По опыту, чаще всего арендаторы отдают предпочтение уменьшить площадь, чем снизить комфорт, поэтому наименее востребованными остаются большие квартиры эконом и элит класса", — говорит Забоенко.

А вот спрос на долгосрочную аренду квартир снизился во всех сегментах на 20-25%. Цены пока не отреагировали, но в условиях снижения спроса могут просесть на 10-12% уже к концу месяца. Помимо этого, увеличилось на 25-30% количество запросов на среднесрочную аренду квартир для размещения сотрудников.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о дальнейшем плане поддержки экономики Украины в условиях пандемии коронавируса и после нее:

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