Как отличается рынок аренды жилья в Украине и Европе

Недавно стало известно, что Украина попала в тройку лидеров самых дешевых стран мира согласно исследованию The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. Numbeo.com – крупнейшая в мире база данных по информации о стоимости жизни в различных странах (при этом рейтинги создаются на основе пользовательской информации, поэтому могут отображать среднюю ситуацию по странам с некоторой погрешностью). В опубликованном рейтинге учитывались различные факторы, например, стоимость аренды и покупки жилья, оплата коммунальных услуг, проезд на городском транспорте, покупка продуктов и питание в недорогих ресторанах.

По результатам исследования оказалось, что в Украине средняя цена на аренду однокомнатного жилья недалеко от центра города гораздо выше, чем средняя зарплата. Так, для сравнения, в среднем украинцы получают 262,3 доллара, а вот аренда однушки составляет 317 долларов (отметим, в случае с индексом Numbeo речь скорее идет о средних данных по крупным городам Украины: Киеву, Одессе, Харькову).

Несмотря на то, что арендовать жилье в Украине довольно дорого, сделать это гораздо проще, чем в странах Европы, или же в США. Например, если в некоторых странах нужна хорошая кредитная история, рекомендации, стабильный доход и т.д., то в Украине над такими вещами особо не заморачиваются и снять жилье можно даже не пользуясь услугами агентства, а просто найти подходящий вариант по объявлению и договориться с хозяевами.

Вполне логично, что дороже всего аренда жилья обойдется в столице Украины ­– в Киеве, здесь средняя цена на однушку будет около 8 тыс. грн (305 долл.). Конечно, можно найти и варианты дешевле, но в центре города сдается очень много элитного жилья за соответствующую оплату.

Во Львове средняя цена аренды составляет чуть больше 6 тыс. грн, в Харькове и Днепре цены похожие ­– где-то 5,5 – 6 тыс. грн. В Одессе специфика аренды слегка отличается, здесь дороже стоит жилье, которое находится близко к морю, а не к центру самого города – 6,5 тыс. грн.

В Европе дела обстоят иначе. Так, например, арендовать жилье в Германии не так просто, как может показаться. Например, сдавать недвижимость иностранцам в Германии вообще не особо-то любят, поэтому найти квартиру для мигранта может стать настоящей задачей.

Средняя зарплата в Германии 2675 долларов, а аренда квартиры недалеко от центра города – 827 долларов (около 22 тыс. грн). Там арендодатели придирчиво выбирают кандидатов, и, если у нас просмотр квартиры подразумевает непосредственно просмотр квартиры, то в Германии это скорее просмотр кандидатов, которые претендуют на жилье.

Сдавать жилье в Италии не очень-то выгодно. Дело в том, что согласно местным законам, там максимально защищен арендатор. Если вдруг он становится неплатежеспособным и т.д., выгнать его хозяева жилья не смогут.

Заключив контракт, себя можно обезопасить от внезапного повышения стоимости аренды, выселения и т.д. Средняя зарплата в Италии около 1880 долл., тогда как средняя цена за аренду жилья недалеко от центра – 715 долларов.

