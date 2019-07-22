Как получить разрешение на строительство дома по упрощенной процедуре: инструкция

В первую очередь, объекту нужно присвоить строительный паспорт

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Для получения разрешения на строительство частного дома в Украине предусмотрена упрощенная процедура оформления документов. Об этом напомнил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба правительства.

"Мы уже обсудили, как легализовать самовольное строительство, а вот что надо сделать, если только планируете строительство своего дома? Сейчас законодательство предусматривает упрощенную процедуру оформления необходимых документов для этого и декларативный принцип получения права на застройку. То есть, о начале строительства необходимо просто сообщить в соответствующее местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры. Но сначала нужно получить строительный паспорт на ваш будущий дом", – отметил Парцхаладзе.

Он разъяснил, что в строительном паспорте отражаются градостроительные и архитектурные требования к размещению и строительству:

индивидуальных (усадебных) жилых домов до 500 кв. м в пределах населенных пунктов;

садового, дачного дома не выше 2-х этажей (без учета мансардного этажа) до 500 кв. м за пределами населенных пунктов (на территориях дачных и садовых обществ);

хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка.

Что важно: оформление строительного паспорта не требует получения градостроительных условий и ограничений, а разработку проекта строительства также является не обязательным и осуществляется по желанию.

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Следовательно, чтобы получить строительный паспорт, необходимо обратиться в местное структурноое подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры (это может быть как территориальное подразделение госархитектурной инспекции, так и исполнительный орган в структуре местного совета) или в Центр предоставления административных услуг и подать пакет документов:

заявление на выдачу строительного паспорта;

копию документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком (заверенную нотариусом или организацией, которая его выдала);

эскизные намерения застройки (местоположение зданий и сооружений на земельном участке, расстояния до границ соседних земельных участков и расположенных на них объектов, инженерных сетей и сооружений, фасады и планы объекта с указанием габаритных размеров, перечень систем инженерного обеспечения, в том числе, автономного и т.д.). Эскиз можно сделать самостоятельно или это может сделать архитектор;

проект строительства (если есть);

заверенный нотариально документ, подтверждающий согласие совладельцев земельного участка (если они есть) на застройку.

"Местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры проверит, соответствуют ли ваши намерения застройке в пределах и за пределами населенных пунктов – генплану, плану зонирования, детальному плану территории или планировочным решениям проектов садоводческих и дачных товариществ, а также государственным строительным нормам (ГСН), стандартам и правилам. Если все соответствует вышеуказанным требованиям, то в течение 10 рабочих дней со дня поступления пакета документов вам выдадут строительный паспорт. Это бесплатно", – пояснил Парцхаладзе.

После этого, по словам заместителя министра, сообщение о начале строительных работ направляется либо лично, либо с помощью уполномоченного лица, или заказным письмом с описью вложения в соответствующий орган государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) по местонахождению будущего дома не позднее чем за 1 календарный день до начала выполнения строительных работ.

Напомним, в Украине осенью 2018 года также вступила в силу новая "строительная амнистия", а прошлая "строительная амнистия" была объявлена в 2015 году. По факту это легализация дачных, жилых домов и хозяйственных построек, которые были построены без разрешительных документов:

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