Путин пошел на грабеж граждан Украины в Крыму

"Просто прислали уведомление, чтоб освобождали дом, и экспроприировали его", - жители Крыма наслышаны, как российская власть лишает украинцев их имущества в АРК

На фоне эпидемии коронавируса как-то почти незамеченной в Украине прошла новость о том, что Россия собирается лишать права владеть недвижимостью в Крыму тех, кто не имеет российского гражданства. Между тем это означает, что минимум 10 тысяч украинских семей могут лишиться своих дач и домов на полуострове.

Напомним: 20 марта 2020 года российский президент Владимир Путин подписал указ "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками". Этими "изменениями" практически вся территория аннексированного Россией Крымского полуострова была отнесена к территориям, на которых иностранцы (читай – украинцы) не могут иметь недвижимость.

К "запретным" территориям были отнесены следующие:

Бахчисарайский район

Джанкойский район

Кировский район

Красноперекопский район

Ленинский район

Нижнегорский район

Раздольненский район

Сакский район

Симферопольский район

Советский район

Черноморский район

г. Алушта

г. Армянск

г. Евпатория

г. Керчь

г. Саки

г. Судак

г. Феодосия

г. Ялта

г. Севастополь

г. Инкерман

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Оккупационный "Госкомрегистр" насчитал на полуострове свыше 11,5 тыс. земельных участков, принадлежащих иностранцам. Причем в список, по некоторым данным, попали только те участки, которые после аннексии Крыма были переоформлены в соответствии с российским законодательством. Сколько еще домов и дач осталось неучтенными, неизвестно даже приблизительно.

Указ Путина фактически поставил украинцев перед выбором: или оформлять российское гражданство, или попрощаться со своей собственностью, причем без всякой компенсации. Причем российский лидер, привыкший действовать исподтишка, выбирая самый неудобный для оппонентов момент, подписал указ как раз тогда, когда большинство стран, и в том числе Украина, закрылись на карантин. То есть тогда, когда украинцы, владеющие участками в Крыму, никак не могут добраться до своей недвижимости.

Киевлянка Анна, например, купила дачу под Евпаторией более 20 лет назад, когда врачи рекомендовали сыну морской воздух. Небольшой старенький домик, но как только теплело, семья старалась перебраться в Крым. После аннексии полуострова поездки стали гораздо более редкими и кратковременными, но все же летом дача в основном не пустовала, хотя туда теперь приезжали в основном старшие члены семьи.

О том, чтобы оформить российский паспорт, Анна даже не задумывается. Но и смириться с тем, что дачу у них просто отберут, пока не может.

"У нас же там вещи, там друзья. Столько лет ездили… Это же как второй дом. Так не делается, это просто средневековье какое-то! – возмущается она. – Я даже забрать вещи не могу, потому что карантин, и кто знает, сколько он продлится".

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У одесситки Валентины дача не возле моря, в Симферопольском районе. Кирпичный дом, сад и огород на нескольких сотках. Семья купила этот дом 12 лет назад, сделали ремонт. До оккупации Валентина жила там все лето, выращивала овощи-фрукты, которые кормили семью весь год. Потом вывезти собственноручно выращенный урожай стало невозможно: овощи-фрукты стали отбирать на границе. Поэтому садить большой огород стало незачем, а цветы и плоды женщина придумала продавать на местном базаре и возвращаться домой хотя бы с деньгами. Услышав об указе Путина, сильно расстроилась. И даже стала подумывать о российском гражданстве или хотя бы о виде на жительство.

"А что мне делать? Остаться без дачи?" – оправдывается она.

Правда, женщина наслышана, что процедура эта тоже не быстрая.

"Это тоже время, очереди. Надо справки собирать там, и все это – не бесплатно. Причем, как мне рассказывали, так все сделано, что месяц бегаешь, собираешь справки, а они действительны только месяц. Не успел что-то взять – и надо все по-новому", – говорит она.

Российские власти предупредили, что отбирать у "иностранцев" крымскую недвижимость начнут через год после выхода указа. За это время, как заявлял по крымскому радио высокопоставленный чиновник из "Госкомрегистра", люди могут продать свои участки гражданам России или подарить. Ну, или оформить российское гражданство и продолжать ими владеть.

Но чтобы совершить какую бы то ни было сделку, владельцу участка нужно как-то попасть в Крым. А когда это станет возможным, неизвестно. К тому же для многих украинцев, как показывает практика, посещение Крыма стало небезопасным, так что они вряд ли туда поедут вообще.

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К тому же процедура оформления – довольно долгая.

"Я намучилась, когда нужно было занести дом в российский кадастр. У меня это заняло месяца четыре", – рассказывает Валентина.

Со стороны российских властей никакой компенсации владельцам участков, которые вдруг стали "незаконными", не предусмотрено. Мало того, крымчане уже наслышаны о подобных экспроприациях имущества, которые проводились, правда, под несколько иным предлогам. Например, под лозунгом освобождения прибрежных территорий от частной застройки и т. п.

"Я звонила соседям, они говорят, что в некоторых поселках уже начали отбирать землю у людей. Не все же поменяли гражданство. Старики, например, многие думают: "Оно мне надо? Волокита и все такое". Еще в прошлом году, когда я там была, рассказывали, что в Севастополе люди еще тогда получили бумаги о сносе. И они говорили, что взамен им ничего не предлагали, никакой компенсации. Мол, это не жилой дом, это дача, ни у кого прописки здесь нет. Не смотрели, хороший дом или старенький. Просто прислали уведомление, чтоб освобождали дом, и экспроприировали его. В Алуште и Ялте так же изымали дома, построенные ближе, чем за сто метров от моря. И дачи, и кафе. Выгоняли оттуда и разрушали", – рассказывает Валентина.

В украинской прокуратуре АР Крым говорят, что с точки зрения международного законодательства, подобная экспроприация имущества считается военным преступлением.

"20 марта президент государства-оккупанта принял противоправный указ о включении Крымского полуострова в перечень территорий, на которых иностранные граждане и юридические лица не могут иметь право собственности. Таким образом, примерно над 10 тысячами граждан Украины нависла угроза экспроприации их частной собственности, расположенной в Крыму. Это те люди, которые не согласились с преступной политикой РФ принудительного навязывания российского гражданства. Это очередной шаг оккупантов по систематическому притеснению всего украинского на полуострове. Если бы они ставили, например, цель защитить какие-то природные территории, открыть выход к морю – тогда права собственности лишались бы все граждане, живущие на этой территории, в том числе граждане Российской Федерации. Но в данном случае указ направлен конкретно против украинцев. Такие действия оккупантов – это серьезное нарушение международного гуманитарного права. А в соответствии с Римским статутом, экспроприация собственности считается военным преступлением", – комментирует пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко.

Самым действенным механизмом защиты на сегодня является обращение в украинскую прокуратуру Автономной Республики Крым, считает Екатерина Диденко.

"Те люди, чьи интересы могут быть ущемлены, должны обратиться в прокуратуру АРК с заявлением о совершении преступления и по возможности приложить к нему документы о праве собственности. Это даст возможность прокуратуре Крыма зафиксировать противоправность действий со стороны Российской Федерации и начать уголовное преследование виновных лиц. Каждое обращение приближает возможность привлечь к ответственности на международном уровне высших должностных лиц РФ. Поскольку мы сотрудничаем с Офисом прокурора Международного уголовного суда в Гааге и систематически направляем туда информационные сообщения, в которых зафиксированы доказательства нарушения государством-оккупантом прав людей. Сейчас Офис прокурора проводит предварительную оценку по ситуации в Крыму и на Донбассе, и в ближайшее время мы ожидаем начала расследования", – говорит сотрудница прокуратуры АРК.

В посольстве США в Украине высказали убеждение, что подобная политика российских "властей" в Крыму усиливает основу для международных санкций.

На заседании Верховной Рады 2 июня было принято обращение к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО и правительствам других стран с призывом усилить давление на страну-агрессора.

Отметим, что Россия уже и не скрывает, что не собирается соблюдать международные нормы. И демонстративно задекларировала свое внутреннее законодательство как приоритетное. Подробности – в сюжете:

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