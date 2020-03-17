Как жилье меняет ваш образ жизни?

Задумываясь о том, стоит ли менять место жительства, многие из нас, в первую очередь, оценивают метраж и планировку своей квартиры, сравнивая ее с той, в которой хотелось бы жить. Однако мало кто задумывается о том, что переезд в новый дом позволяет не только расширить наше жилое пространство, но и существенно изменить образ жизни.

Жилье XXI века – это не только дом с квартирами. Это целая экосистема, объединяющая все необходимое для жизни, отдыха, досуга, работы и гармоничного взаимодействия людей, которые здесь живут. Если правильно сформулировать для себя то, как бы вы хотели организовать свою жизнь, и выбрать жилой комплекс, руководствуясь этими пожеланиями, можно получить не только новый уровень комфорта, но и просто стать более счастливым.

Например, многих жителей мегаполиса беспокоит экология и они начинают чаще задумываться о переезде за город. Но перспектива тратить несколько часов на дорогу пугает, и человек продолжает жить в старом доме, отравляемый мыслями о несовершенстве бытия. Но выход есть. В столице сейчас строятся современные жилые комплексы, которые объединяют в себе городской комфорт и преимущества загородной жизни.

ЖК LUCKY LAND от группы компаний DIM

Один из них – жилой комплекс LUCKY LAND от группы компаний DIM. Этот ЖК расположен в непосредственной близости от 100 гектар густого соснового леса и буквально в пяти минутах езды от Пущи-Водицы. К услугам его обитателей – развитая придомовая территория с прогулочными зонами и спортивной инфраструктурой, беговыми и велодорожками, игровыми площадками, кафе и ресторанами, контактным фонтаном, собственной школой и детскими садами. При этом из LUCKY LAND можно быстро добраться в центр города: 10 минут езды на автомобиле до метро "Академгородок" или "Сырец", 20 минут до Подола или Лукьяновки, 25 минут займет дорога до Крещатика и других центральных локаций столицы.

В то же время, внешняя инфраструктура, необходимая для комфортной жизни, также находится в пешей доступности от комплекса: крупный торгово-развлекательный центр Lavina Mall, строительный гипермаркет "Эпицентр", супермаркеты "Ашан", "Сильпо" и Novus, школы и детские сады, государственные и частные медучреждения.

ЖК "Метрополис" от группы компаний DIM

Похожие преимущества сочетает в себе жилой комплекс "Метрополис". Проект расположен вблизи удобной транспортной развязки (5 минут пешком до метро "Теремки", 9 минут – до метро "Ипподром"), он объединяет в себе близость к наибольшим зеленым зонам столицы (в пешей доступности ВДНХ, Голосеевский лес, рядом 2 гектара собственного парка) и комфорт жизни в мегаполисе. Все бытовые сервисы, шопинг, спорт, учеба и развлечения для взрослых и детей – здесь все рядом, причем в широком ассортименте.

ЖК Park Lake City от группы компаний DIM

Если леса или парка недостаточно и вы мечтаете жить на берегу озера, но при этом также "привязаны" к работе в столице – обратите внимание на клубный жилой комплекс Park Lake City. Это совершенно новый для пригорода Киева формат загородного жилья бизнес-класса. От мегаполиса его отделяют всего два светофора – комплекс находится на 10-м километре Новообуховского шоссе. При этом он сам разместился на берегу живописного водоема с пляжем и зонами отдыха.

Здесь нет высоток – Park Lake City состоит из 20 четырехэтажных домов и 15 таунхаусов, идеально интегрированных в местный ландшафт и выполненных из экологичных материалов, чтобы не нарушать гармонию окружающей природы. Богатая инфраструктура жилого комплекса позволяет удовлетворить все потребности жителей в услугах, отдыхе и развлечениях.

ЖК Park Lake City от группы компаний DIM

Стоит отметить, что сегодня многие жители столицы, особенно связанные с бизнесом и повышенной занятостью, все же предпочитают жить в центре мегаполиса. Им нужно постоянно быть в эпицентре событий, а время, потраченное на дорогу из точки А в точку В, для них равнозначно финансовым потерям. При этом важно после напряженного дня иметь возможность отдохнуть и восстановиться в своих апартаментах, где не будет мешать шум улиц, а все необходимые сервисы будут под рукой.

Если вы относитесь к числу таких людей – обратите внимание на жилой комплекс бизнес-класса А136 Highlight House. Этот 33-этажный небоскреб группа компаний DIM возводит на улице Антоновича в центре Киева, на пересечении деловых и культурных артерий столицы. Здесь все рядом: около 50 отделений банков, 350 ресторанов и кафе, 1000 магазинов. В самом комплексе предусмотрены локации для офисов и проведения бизнес-встреч. Входы в коммерческие объекты расположены по внешнему периметру комплекса, а во внутреннем пространстве ничто не нарушит приватность и тишину.

ЖК А136 Highlight House от группы компаний DIM

В самом комплексе каждая деталь соответствует общей концепции: экономить время и подчеркивать статусность жильцов. Просторные апартаменты с продуманными планировками, приглушенные тона отделки мест общего пользования, благородный дизайн, мягкий свет, открытый камин в лобби. В здании предусмотрен двухуровневый подземный паркинг с системой контроля доступа и видеонаблюдением, с автомойкой и зарядками для электромобилей. Кроме этого, здесь будет собственная зона для занятий спортом, fashion hub, где можно примерять понравившиеся коллекции одежды, обуви и аксессуаров из киевских бутиков, пункт приема химчистки и круглосуточный консьерж-сервис премиального уровня.

Лобби в ЖК А136 Highlight House от группы компаний DIM

Хочется отметить, что высокая технологичность свойственна современным домам не только в центре города. Например, в Днепровском районе группой компаний DIM возводится жилой комплекс "Новый Автограф", который также сможет удивить самых взыскательных жильцов. Архитектурной особенностью комплекса станет навесной вентилируемый фасад с керамогранитом и панорамное остекление. Также технологичным преимуществом можно назвать автономность квартир в вопросах планировочных решений и жизнеобеспечения. Каждая квартира в комплексе имеет индивидуальное отопление, а за бесперебойную работу всех систем и безопасность отвечают служба охраны и профессиональный консьерж-сервис.

ЖК "Новый Автограф" от группы компаний DIM

При этом в "Новом Автографе" выдержан принцип экологичности и близости к природе. Рядом с комплексом раскинулся огромный парк "Победа" с озером, обустроенными прогулочными аллеями и местами для отдыха. Во дворе комплекса будут спортивные площадки, места для отдыха и игр, включая открытый уличный камин. Также внутренняя территория будет обустроена по концепции "двор без машин": для автомобилей предназначен паркинг, куда, кстати, можно будет попасть с любого этажа дома, не выходя на улицу. Также для удобства жильцов на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения под магазины, сервисы бытовых услуг, центры развития для детей, отделения банков, аптек и прочее.

ЖК "Новый Автограф" от группы компаний DIM

Одним словом, в качественных современных жилых комплексах прослеживается общая тенденция на максимальное обеспечение всех жизненных потребностей их жильцов. При этом у многих таких комплексов есть свой характер, особые ценности и уникальные преимущества. Найдя свой дом, можно полностью изменить не только жилищные условия, но и образ жизни, расширив зону личного комфортного пространства за рамки стен вашей квартиры.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама