Какие квартиры покупают украинцы: эксперт рассказал о "перекосе" на рынке недвижимости

Нацбанк еще несколько месяцев назад назвал цены на жилье в Украине "критически низкими", однако украинцам по-прежнему не хватает сбережений на активную покупку недвижимости. Поэтому среди инвесторов наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры. Об этом рассказал УНН эксперт по недвижимости Иван Кудояр.

"Процентов 65% всех квартир, которые сейчас продаются на первичном рынке – это однокомнатные или смарт-квартиры. Они дешевле, их легче продать, купить, сдать, поэтому их покупают больше", – рассказал эксперт.

В то же время он сказал, что двухкомнатные квартиры сейчас рассматриваются как некий промежуточный вариант.

"Конечно, сегодня наиболее популярными являются однокомнатные, а затем идут трехкомнатные. Квартиры с двумя комнатами – это такая промежуточная формула, потому семья их, как правило, не покупает. Обычно "однушку" берут самостоятельные люди, или для аренды, а потом уже покупают трехкомнатную квартиру", – рассказал Кудояр.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, как изменятся цены на квартиры – произойдет на рынке недвижимости в Украине новый обвал или стоит ждать роста цен.