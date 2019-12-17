Какие ЖК "Укрбуда" сдадут первыми, а с какими могут быть проблемы

Застройщики обещают, что первые пять объектов введут в эксплуатацию до конца зимы

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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Первые 5 недостроенных объекта "Укрбуда" (УБД) будут введены в эксплуатацию в ближайшие пару месяцев. Об этом на совместной пресс-конференции с гендиректором УБД Олегом Майбородой заявил глава правления-президент "Киевгорстроя" (КГС) Игорь Кушнир. Напомним, что именно КГС взялся за достройку всех 25 жилых комплексов "Укрбуда".

По словам Кушнира, ожидается, что до конца зимы сертификаты получат ЖК "Solar City" ("Солнечная Ривьера"), "Новомостицкий", "Харьковский", "Пектораль" и "Гармония". То есть инвесторы получат ключи от квартир уже в январе-феврале 2020.

/ Фото: Сегодня

Кушнир заверил, что после передачи прав на объекты "Киевгорстрою" проблем с вводом в эксплуатацию упомянутых жилкомплексов, кроме технических, состоящих в сроках передачи документов, он не видит, сама приемка занимает до двух месяцев.

"В ближайшее время вы увидите введенными в эксплуатацию эти пять объектов. С точки зрения закона, вопросов там нет", – сказал Игорь Кушнир.

Как сдвинутся сроки сдачи объектов

Сроки сдачи остальных ЖК сдвинутся на полгода и более. Они будут постепенно вводиться в эксплуатацию в течение 1-2 двух лет в зависимости от степени их готовности. Планируется, что в первую очередь достроят объекты, где работ осталось меньше всего. Все проекты останутся без изменений, то есть инвесторы получат за свои деньги то, что они заказывали, а не, допустим, более дешевое и, соответственно, более низкого качества жилье.

Оба спикера считают самым проблемным объектом ЖК "Чарівне місто": он самый крупный – 2000 инвесторов и работ там выполнено немного. Сроки введения его в эксплуатацию озвучены не были.

Более подробно читайте в статье "Инвесторы не будут обижены": что случится с недостроями "Укрбуда".

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