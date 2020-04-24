Карантин меняет рынок недвижимости: что будет с ценами на жилье и застройщиками

Эксперты прогнозируют, что треть всех застройщиков в Украине не переживет карантин

Из-за карантина на паузу поставили каждое пятое крупное строительство в Киеве. И хотя застройщики утверждают, что после завершения карантина работы возобновятся, украинцы не спешат инвестировать в новые квадратные метры. Как пандемия повлияла на рынок жилья и его стоимость?

Рынок недвижимости реагирует на карантин медленнее, чем и пытаются воспользоваться этим дальновидные покупатели.

"Что касается продажи недвижимости, продажа квартир, то здесь рынок еще не успел отреагировать. То есть, он более инертный, он отреагирует месяца через два-три", – комментирует ситуацию Иван Кудояр, эксперт по недвижимости, юрист.

Риелтор Юлия Курганова подчеркивает: сейчас покупают жилье только те, кто уже давно планировал, или на кого давят обстоятельства. Мол, цена если и "просела", то где-то на 10%. Однако специалист отмечает, что во времена нестабильности реальные покупатели выбирают квартиры вторичного рынка:

"Смотрят не на то, новострой или не новострой, а на то, введен дом в эксплуатацию или нет. Если дом введен в эксплуатацию, то конечно люди будут смело покупать новострой. А вот опасения, что недостроятся, например, сейчас есть больше у людей".

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С начала карантина, говорят в одной из крупнейших строительных компаний Украины, люди придерживают валюту. Поэтому продажа недвижимости упала уже на 30-40%. Впрочем, к лету ситуация вернется к докарантинным показателям.

Анна Лаевская, коммерческая директор компании "Интергалстрой":

"В апреле большинство застройщиков прогнозируют падение продаж где-то на 60-70% по сравнению со стандартными месяцами. Связано это с тем, что большое количество людей потеряли источник дохода. Но одновременно с этим застройщики предлагают интересные и очень привлекательные условия, для того, чтобы стимулировать продажи".

В компании прогнозируют, что с рынка исчезнут до 30% компаний, в частности локальных строителей, которые не имеют финансовой "подушкой безопасности".

"Одновременно с этим появляется вторая группа покупателей на рынке. Это спекулянты – люди, которые зарабатывают перепродажей или арендой недвижимости", – отмечает эксперт.

Заметили риелторы и еще одну тенденцию: горожане активно ищут жилье за городом.

"Сейчас пользуется спросом загородная недвижимость. Все хотят в связи с карантином переехать за город. Даже цены немножечко подросли", – говорит эксперт по недвижимости, юрист Иван Кудояр.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что карантин обвалил цены на аренду жилья. Дело в том, что приезжие из регионов начали возвращаться домой, разрывая договора аренды. Но эксперты уверены, что такая тенденция будет недолговечной.

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