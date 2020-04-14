Карантин обвалил цены на аренду жилья: чего ждать украинцам

Цены на рынке аренды жилья уже давно медленно ползли вверх, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Снять квартиру в Киеве можно уже в полтора раза дешевле – бюджетная "однушка" в спальном районе столицы месяц назад стоила от 6,5 тыс. гривен, теперь такую можно найти по 4,5 тыс. А за восемь тысяч предлагают поселиться в самом центре столицы – на Бессарабской площади или Золотых воротах. Дело в том, что приезжие из регионов начали возвращаться домой.

"Очень многие люди уехали из Киева переждать карантин. В основном это иногородние – порядка 30% арендаторов – просто на время карантина решили переждать это где‑то в регионах", – отмечает директор агентства неджвижимости Андрей Романов.

Впрочем, многие местные, которые работали в сфере услуг, торговли и бизнеса – остались без работы. Юристы говорят, это в Испании или Германии трудно выселить человека только потому, что он перестал платить за жилье. В Украине же отношения на рынке аренды несколько иные.

Владислав снимает квартиру за 7,5 тыс. гривен, плюс коммунальные платежи. Парень работает спортивным тренером и сейчас остался почти без заработка. Ведь фитнес-клубы – под запретом, как и занятия на уличных площадках. Поэтому, решил переждать карантин на родине, в Запорожской области.

"Не вижу смысла арендовать в период карантина, мне гораздо выгоднее просто переждать это дома у родителей. Тратить деньги только на еду и быть в самоизоляции как положено. С арендодателем я сразу вел диалог так: что я на время карантина уеду и если вы найдете квартирантов пока меня нет – пожалуйста, а если не найдете – я обратно потом заеду без проблем", – говорит Владислав.

Примеров, когда арендаторам просто нечем платить, множество. Семьи, которые снимали квартиры с несколькими комнатами, массово меняют их на меньшие по площади или просят скидки.

Но есть и такие, кто арендную плату не уменьшает, а, наоборот, увеличивает – из-за подорожания доллара. Такие случаи происходят по всей Украине, но они единичные. Предложений на рынке аренды сейчас больше, чем желающих снять жилье. Поэтому от 30 до 50% хозяев помещений готовы снизить или отсрочить оплату, подсчитали в Союзе специалистов по недвижимости.

"Люди находят компромисс, договариваются: либо это какие‑то скидки, либо арендные каникулы, либо аккумулируют долг за время карантина и потом делают реструктуризацию... По‑разному", – говорит вице-президент ассоциации риелторов Лариса Ставинога.

Падение платежеспособности нанимателей – не единственная причина обвала рынка. Только в столице за несколько недель опустели тысяч квартир, сдаваемых посуточно. Апартаменты арендовали в основном иностранцы и путешественники из других регионов. Чтобы заработать хоть что-то, арендодатели (часто это не владельцы, а наниматели, которые сдают квартиры в субаренду) начали выставлять такие квартиры с большим дисконтом. Например, однокомнатная, стоившая 1200 грн в сутки, сейчас предлагается за 8000 в месяц.

В целом, по сравнению с докарантинными, цены упали на 20-50%. Но арендодатели уверены – после окончания карантина стоимость квартир снова будет расти. С ними соглашаются и эксперты.

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"Многие задумались о том, чтобы переехать и улучшить свои жилищные условия. Это хорошее время для такого. Но карантин – временное состояние, оно закончится. И когда закончится, цены на объект, который вы сейчас арендуете дешево, поднимутся. Цена ведь фиксируется на короткий период – от 3 до 6 месяцев", – объясняет Ставинога.

Впрочем, по прогнозам, сначала цены вырастут не более, чем на 20-30%. А докарантинные ставки вернутся разве что в сентябре-октябре. Но это при условии, что экономика Украины заработает с мая.

"Мало того, что люди будут долгое время находиться в карантине, они еще долгое время будут выходить из него. Поэтому стоимость резко не возрастет, а продержится где‑то полгода, пока люди начнут возвращаться обратно, работа начнет приносить те прибыли, которые были до карантина", – считает Романов.

Чтобы в будущем не получить неприятных сюрпризов, все договоренности о скидках, рассрочки или арендные каникулы надо фиксировать письменно – дополнительным соглашением к договору аренды. Ведь владелец квартиры может и передумать.

"Нужно зафиксировать срок, в течение которого может действовать эта норма. Если этого не сделать, то зафиксировать эту волю будет невозможно, как результат – нельзя будет к ней апеллировать в случае, когда в будущем арендодатель передумает и будет выставлять полный объем арендных платежей", – советует юрист Андрей Никончук.

И еще одно – нардепы подготовили антикризисный законопроект, где отмечалось, что наниматели освобождаются от платы за пользование имуществом на время карантина. Однако, в окончательной редакции норму переформулировали на "может быть освобожден". А значит, ничего не изменилось: снижать плату владелец жилья не обязан и может сделать это исключительно по доброй воле. Пандемию отнесли к форс-мажорам. Однако, форс-мажорные обстоятельства не освобождают от платы.

Между тем стоимость аренды загородных домов наоборот возросла. Из-за карантинных запретов и ограничений собственный двор со свежим воздухом и садом превратилось в эксклюзивный товар, который далеко не всем по карману. Снять домик теперь стоит от 15 тыс. гривен в месяц, а современную усадьбу – от 27 тыс.

Но даже с такими ценами спрос уже превысил предложение. По данным риелторов, количество желающих снять дома в пригороде столицы выросло вдвое. Но такое жилье могут позволить себе только средний класс и элита. Бюджетные варианты – сельские домики и дачи без удобств отопления – сдают иногда и от 3 тыс. гривен. Некоторые уже рассматривают их как летнюю альтернативу квартире.

Напомним, ранее эксперт также рассказал сайту "Сегодня", что в Украине после карантина могут подорожать квартиры. По мнению специалиста, к концу года в стране повысится спрос на новое жилье.

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