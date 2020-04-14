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Карантин обвалил цены на аренду жилья: чего ждать украинцам

14 апреля, 08:13

Ксения Капустинская

Хозяева квартир пока готовы идти навстречу нанимателям, но это не надолго

Цены на рынке аренды жилья уже давно медленно ползли вверх, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Снять квартиру в Киеве можно уже в полтора раза дешевле – бюджетная "однушка" в спальном районе столицы месяц назад стоила от 6,5 тыс. гривен, теперь такую можно найти по 4,5 тыс. А за восемь тысяч предлагают поселиться в самом центре столицы – на Бессарабской площади или Золотых воротах. Дело в том, что приезжие из регионов начали возвращаться домой.

"Очень многие люди уехали из Киева переждать карантин. В основном это иногородние – порядка 30% арендаторов – просто на время карантина решили переждать это где‑то в регионах", – отмечает директор агентства неджвижимости Андрей Романов.

Впрочем, многие местные, которые работали в сфере услуг, торговли и бизнеса – остались без работы. Юристы говорят, это в Испании или Германии трудно выселить человека только потому, что он перестал платить за жилье. В Украине же отношения на рынке аренды несколько иные.

Владислав снимает квартиру за 7,5 тыс. гривен, плюс коммунальные платежи. Парень работает спортивным тренером и сейчас остался почти без заработка. Ведь фитнес-клубы – под запретом, как и занятия на уличных площадках. Поэтому, решил переждать карантин на родине, в Запорожской области.

"Не вижу смысла арендовать в период карантина, мне гораздо выгоднее просто переждать это дома у родителей. Тратить деньги только на еду и быть в самоизоляции как положено. С арендодателем я сразу вел диалог так: что я на время карантина уеду и если вы найдете квартирантов пока меня нет – пожалуйста, а если не найдете – я обратно потом заеду без проблем", – говорит Владислав.

Примеров, когда арендаторам просто нечем платить, множество. Семьи, которые снимали квартиры с несколькими комнатами, массово меняют их на меньшие по площади или просят скидки.

Но есть и такие, кто арендную плату не уменьшает, а, наоборот, увеличивает – из-за подорожания доллара. Такие случаи происходят по всей Украине, но они единичные. Предложений на рынке аренды сейчас больше, чем желающих снять жилье. Поэтому от 30 до 50% хозяев помещений готовы снизить или отсрочить оплату, подсчитали в Союзе специалистов по недвижимости.

"Люди находят компромисс, договариваются: либо это какие‑то скидки, либо арендные каникулы, либо аккумулируют долг за время карантина и потом делают реструктуризацию... По‑разному", – говорит вице-президент ассоциации риелторов Лариса Ставинога.

Падение платежеспособности нанимателей – не единственная причина обвала рынка. Только в столице за несколько недель опустели тысяч квартир, сдаваемых посуточно. Апартаменты арендовали в основном иностранцы и путешественники из других регионов. Чтобы заработать хоть что-то, арендодатели (часто это не владельцы, а наниматели, которые сдают квартиры в субаренду) начали выставлять такие квартиры с большим дисконтом. Например, однокомнатная, стоившая 1200 грн в сутки, сейчас предлагается за 8000 в месяц.

В целом, по сравнению с докарантинными, цены упали на 20-50%. Но арендодатели уверены – после окончания карантина стоимость квартир снова будет расти. С ними соглашаются и эксперты.

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"Многие задумались о том, чтобы переехать и улучшить свои жилищные условия. Это хорошее время для такого. Но карантин – временное состояние, оно закончится. И когда закончится, цены на объект, который вы сейчас арендуете дешево, поднимутся. Цена ведь фиксируется на короткий период – от 3 до 6 месяцев", – объясняет Ставинога.

Впрочем, по прогнозам, сначала цены вырастут не более, чем на 20-30%. А докарантинные ставки вернутся разве что в сентябре-октябре. Но это при условии, что экономика Украины заработает с мая.

"Мало того, что люди будут долгое время находиться в карантине, они еще долгое время будут выходить из него. Поэтому стоимость резко не возрастет, а продержится где‑то полгода, пока люди начнут возвращаться обратно, работа начнет приносить те прибыли, которые были до карантина", – считает Романов.

Чтобы в будущем не получить неприятных сюрпризов, все договоренности о скидках, рассрочки или арендные каникулы надо фиксировать письменно – дополнительным соглашением к договору аренды. Ведь владелец квартиры может и передумать.

"Нужно зафиксировать срок, в течение которого может действовать эта норма. Если этого не сделать, то зафиксировать эту волю будет невозможно, как результат – нельзя будет к ней апеллировать в случае, когда в будущем арендодатель передумает и будет выставлять полный объем арендных платежей", – советует юрист Андрей Никончук.

И еще одно – нардепы подготовили антикризисный законопроект, где отмечалось, что наниматели освобождаются от платы за пользование имуществом на время карантина. Однако, в окончательной редакции норму переформулировали на "может быть освобожден". А значит, ничего не изменилось: снижать плату владелец жилья не обязан и может сделать это исключительно по доброй воле. Пандемию отнесли к форс-мажорам. Однако, форс-мажорные обстоятельства не освобождают от платы.

Между тем стоимость аренды загородных домов наоборот возросла. Из-за карантинных запретов и ограничений собственный двор со свежим воздухом и садом превратилось в эксклюзивный товар, который далеко не всем по карману. Снять домик теперь стоит от 15 тыс. гривен в месяц, а современную усадьбу – от 27 тыс.

Но даже с такими ценами спрос уже превысил предложение. По данным риелторов, количество желающих снять дома в пригороде столицы выросло вдвое. Но такое жилье могут позволить себе только средний класс и элита. Бюджетные варианты – сельские домики и дачи без удобств отопления – сдают иногда и от 3 тыс. гривен. Некоторые уже рассматривают их как летнюю альтернативу квартире.

Напомним, ранее эксперт также рассказал сайту "Сегодня", что в Украине после карантина могут подорожать квартиры. По мнению специалиста, к концу года в стране повысится спрос на новое жилье.

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Источник: Сегодня

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