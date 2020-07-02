Карантинная стройка: как киевские застройщики работают в условиях пандемии

В группе компаний DIM рассказали о работе в карантин и показали, как строится ЖК "Новый Автограф"

Давайте вспомним начало пандемии COVID-19 и последовавший за этим карантин. На какой-то период всех захлестнула растерянность и неуверенность. Так получилось, что автору этих строк постоянно приходилось бывать возле стройплощадки ЖК "Новый Автограф". Однажды обратил внимание – даже когда жизнь в городе вошла в ступор, строительные работы не прекращались.

Когда возникла идея узнать, как строители прошли то сложное время, как карантин сказался на девелоперском бизнесе, обратился в группу компаний DIM, которая строит этот жилой комплекс. Там в ответ пригласили журналиста на стройплощадку.

Как коронавирус изменил подходы

Представители компании подтвердили, что пандемия и карантин изменили подходы как инвесторов, так и девелоперов.

"Отношение к жилью теперь другое. Выросла значимость некоторых компонентов жилых комплексов. То, что раньше было хоть и важным, но, все-таки дополнением, вышло на первый план", – объясняет PR-директор группы компаний DIM Глеб Шемовнев.

За время карантина люди прочувствовали значимость близости к природе. Чтобы ради прогулки в тени деревьев не нужно было ехать через полгорода. Тем более, в общественном транспорте, с учетом реалий "социального дистанцирования".

Глеб Шемовнев проиллюстрировал новые подходы на примере ЖК "Новый Автограф". Через дорогу от строящегося здания раскинулся просторный парк "Победа". Достаточно просто перейти улицу, и вы уже на парковых аллеях, под кронами деревьев.

Изменилось восприятие внутренней инфраструктуры жилых комплексов. Исключительно важной становится коммерческая составляющая. Чтобы были "свои" кафе, отделение банка, парикмахерская. В таком случае не нужно лишний раз отправляться в людные места.

Например, закрытая придомовая территория с продуманным ландшафтным дизайном тоже дает общение с природой и помогает избежать лишних контактов. Да, шлагбаум и охрана от вирусов не защитит. Но на придомовой территории жильцы контактируют только с соседями, персоналом, да с гостями комплекса. Вероятность заражения существенно снижается.

Или другой аспект новой реальности. Долгое совместное пребывание на ограниченной площади вызывает нервозность и конфликты. Посидев взаперти, многие осознали, что если вся семья в сборе, работать "на удаленке" становится некомфортно. Проблемно становится и устроить дома вечеринку.

"Квартиры стали местом постоянного пребывания. Теперь иначе оценивается даже вид, открывающийся из окна. Не говоря уже о том, стандартное это окно или панорамное – во всю стену, – замечает Глеб Шемовнев. – А если из такого панорамного окна виден парк почти до горизонта, то уже сидение дома легче переносить".

Как строилось в карантине

Разговор о преимуществах видов из окна ведем, поднимаясь на верхние этажи строящегося здания ЖК "Новый Автограф". К слову – оттуда открывается не просто море деревьев парка "Победа", но видно даже холмы Печерска и Лавру. Просто открыточный киевский вид!

Атмосфера стройплощадки непроизвольно заставляет перейти к обсуждению производственных тем. К разговору время от времени подключаются сами строители.

Оказывается, мысли о том, чтобы стройка стала, не возникало. Если работы остановить, то их рестарт стоит немалых денег и усилий. Ведь строители вскоре найдут другую работу. Набрать новых специалистов разных профессий – еще та проблема.

Другой, не слишком видный со стороны, но важнейший аспект той ситуации – руководство компании не допускало сценария, в котором персонал мог бы остаться без работы, чтобы не лишить людей средств к существованию в сложный момент.

"Задачей №1 тогда стало сберечь динамику. Клиенты должны понимать, когда въедут в новое жилье", – рассказывает Глеб Шемовнев.

Мой собеседник перечисляет принятые тогда меры. Во-первых, учли требования и правила безопасности, озвученные Министерством здравоохранения.

В этом плане помогла сама специфика строительных работ. Персонал работает небольшими группами, рассредоточен по всей территории объекта. Что само по себе снижает риск.

Совещания, в которых были задействованы более пяти человек, ушли в онлайн.

Трудности возникли из-за остановки общественного транспорта. Но разрядить ситуацию позволили как инициативы руководства, так и настроение самих сотрудников. Никто не хотел терять работу, и люди самоорганизовались. Те из, работников, кто пользовался личным автотранспортом, подвозил коллег.

Сотрудники, живущие в пригородах, получили возможность ночевать в общежитии неподалеку от стройплощадки.

"Стройка не простаивала ни дня. Более того – сохранились темпы работ. Кроме того, в карантин мы зашли с запасом материалов и комплектующих. Это очень помогло в начале карантина, когда все были немного растеряны", - рассказывают представители компании.

Покупатели ушли в мессенджеры

Разговор о том, как девелоперы пережили карантин, продолжился в отделе продаж. После раскаленной стройплощадки и продубленных на ветру и солнце строителей, здесь царит атмосфера классического прохладного офиса. И руководитель отдела продаж ЖК "Новый Автограф" Юлия Бойко может спокойно пообщаться с журналистом.

"В марте инвесторы приостановили поиски квартир. Число посещений отдела продаж упало на 50%. Люди не спешили ехать на просмотры. Мы уговаривали, убеждали, что визит абсолютно безопасен. Для сомневающихся устраивали онлайн-трансляции и консультации через все возможные каналы связи. Звонков и общения через мессенджеры теперь очень много", – рассказывает Юлия.

Слова коллеги цифрами подтверждает Глеб Шемовнев. В марте компания потеряла 30% сделок по сравнению с тем же периодом 2019 г. В этом проявилась первая волна нервозности в обществе.

Однако группа компаний DIM настойчиво убеждала потенциальных клиентов в том, что никакой "катастрофы" нет, регулярно показывала, что строительные работы как велись, так и ведутся. Старания не пропали зря. В апреле зафиксирован прирост продаж на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 г . А в мае заключили уже в 2,5 раза больше сделок!

"Одним словом, даже президентские выборы прошлого года оказались для нас более сложным временем, чем карантин", – констатирует Глеб Шемовнев.

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