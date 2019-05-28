Киев твоей мечты в живом квартале "Файна Таун" от Kan Development

В новом жилом комплексе от KAN Development учтено все необходимое для динамичной жизни современного человека













В Киеве 25 мая возле метро "Нивки" празднично открылся живой квартал "Файна Таун". В новом жилом комплексе от KAN Development учтено все необходимое для динамичной жизни современного человека: дворы без машин, пешеходные променады, спортивно-туристические зоны, велодорожки и даже собственная команда аниматоров.

Однако создатели квартала пошли дальше и предусмотрели для жителей разнообразную инфраструктуру досуга, которая отвечает потребностям молодой семьи. Именно поэтому KAN озеленил елями, лесными соснами и сакурами территорию вокруг, смонтировал самую высокую и большую для киевских дворов горку-аттракцион, предусмотрел комнаты для детей в подъездах домов и уже начал создание детского сада и школы в пределах квартала. Если семья захочет посидеть в уютном кафе или купить продукты на ужин – ей не нужно даже переходить через дорогу – ведь все уже находится на смарт-улице Салютной. Для этого команда KAN пригласила к сотрудничеству разнообразных арендаторов, таких как кафе, магазинчики, аптека, салон красоты, зоомагазин и др. чтобы удовлетворить все потребности жителей в 5-минутной пешей доступности.

Также особое внимание в новом жилом комплексе было обращено на досуг детей. Для этого KAN организовал команду собственных аниматоров, которые не дадут заскучать детям и помогут им весело подружиться друг с другом. Родители смогут не волноваться, что их дети гуляют в одиночестве без надлежащего присмотра, и наконец, найдут способ как их оторвать от гаджетов.

Отдельно стоит отметить, что инфрастуктуру для отдыха и развлечений, получилось продемонстрировать уже на самом открытии "Файна Таун". 25 мая, как дети, так и взрослые получили достаточно впечатлений, не выходя за пределы своего нового дома. Малыши были заняты игровыми зонами, горкой-аттракционом, мастер-классами, сладкими угощениями и разнообразными квестами. Это подарило им ощущение принадлежности к этому комплексу с первого дня и никто из них не хотел уходить с "файного" праздника. Взрослые же смогли в полной мере насладиться оригинальным стрит-фудом, продегустировать бар с игристыми винами и отдохнуть на гамаках или пуфах.

Чтобы переезд в новую квартиру запомнился надолго, KAN приготовил много подарков сюрпризов для своих гостей. Например, туроператор TUI Ukraine в этот день разыграл поездку на двоих в 5-ти звездочный отель в Турцию, которую выиграла молодая семья, что поселилась в живом квартале.

Изюминкой праздника стала концертная часть, представленная группой KAZKA и Open Kids, зарядивших публику своими музыкальными хитами и превратив день открытия комплекса в семейный праздник.

Еще одним сюрпризом для гостей события стало первое публичное выступление музыкального бэнда KAN Voices, в котором играют только сотрудники компании KAN вместе с ее основателем Игорем Никоновым. Таким жестом девелопер подчеркнул свое неравнодушие к жителям "Файна Таун" и заботу не только о качестве выполненных строительных работ, но и о культурной составляющей живого квартала. Музыкальная команда KAN сорвала бурные аплодисменты, поэтому можно утверждать, что группа KAN Voices уже обрела первых поклонников.

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