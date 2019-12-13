"Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы "Укрбуда"

Фото: "Укрбуд"

Президент Владимир Зеленский гарантировал инвесторам, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд", который остановил строительство домов для 13 тысяч семей, будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер 12 декабря этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена, и на себя взял обязательства "Киевгорстрой", – сказал он.

Со своей стороны "Киевгорстрой" официально согласился достроить жилые комплексы "Укрбуда".

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"Основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной", – заявили в пресс-службе "Киевгорстроя".

Там добавили, что обе компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок.

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"Киевгорстрой" будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры – переданы владельцам", – заявили в компании.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которого Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, де-факто остановила работы на своих объектах. При этом у застройщика – десятки жилых комплексов и тысячи покупателей.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", недострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию, стали для Украины настоящей проблемой. Только а два месяца в Министерстве развития громад и территорий накопилась почти сотня обращений от обманутых инвесторов со всей Украины. Больше всего рискованных объектов оказалось в Киеве и Одессе.

О том, как распознать нечестного застройщика и не попасть впросак, узнавайте из нашего сюжета:

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