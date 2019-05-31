"Мертвая" ипотека и экономический абсурд: когда в Украине подешевеют кредиты на жилье

Эксперты объяснили, почему украинцы стараются не оформлять займы на покупку недвижимости

С помощью ипотечных кредитов только 3% покупателей становятся собственниками нового жилья в Киеве и области. Такие данные предоставили в Украинском клубе недвижимости. Доля такая низкая из-за дороговизны займа, объяснили "Сегодня" специалисты.

"Самое дешевое предложение по ставке по ипотеке, которое я встречал – 19%. Это архидорого! – возмущается Виктор Несин, президент Союза специалистов по недвижимости. – Если минимальный взнос 20 – 30% и если все остальное я буду по графику выплачивать под 19%, моя квартира подорожает практически в три раза".

Поэтому, как правило, таким кредитом пользуются, если накопленной суммы не хватает на покупку жилья.

"Сегодня у нас как таковой ипотеки нет, – говорит Несин. По моим наблюдениям, если весь объем взять за 100%, то это – 5%. Как правило, у нас люди обычно через ипотечный кредит добирают сумму, которой им не хватает [на приобретение жилья]. К примеру, условно говоря, квартира стоит 2 млн грн, они где-то 300 тыс. грн добирают".

В то же время ставка по ипотеке в Европе в среднем равна от 2% до 5%. И ставки по ней должны быть ниже в сравнении с другими кредитами, отмечают финансисты.

"В Украине ипотека более 20% – это экономический абсурд, – недоумевает финансовый аналитик Алексей Кущ. – Уровень процентных ставок сдерживается рисками в экономике. Банки с помощью процентных ставок компенсируют риски невозврата <…> Кроме того, в Украине отсутствуют "длинные" деньги".

Источником "длинных" денег, объясняет Кущ, в западных странах являются негосударственные пенсионные фонды, страховые компании (с работающим лайфовым страхованием), инвестиционные фонды. У нас же небанковсковский финансовый сектор не работает надлежащим образом, говорит эксперт.

И за несколько лет ситуацию с ипотечным кредитованием не изменить, констатирует Кущ.

"Во-первых, должна измениться политика Нацбанка… Должна быть политика долгосрочного курсового коридора – чтобы были курсовые ориентиры и горизонт планирования увеличился с 6 месяцев до пяти лет", – считает Кущ.

Также, продолжает эксперт, должна быть умеренная инфляция в течение длительного времени – не выше 7-8%. За тем – необходимо проводить системные реформы, способные запустить полноценный небанковский финансовый рынок.

Напомним, ранее журналисты разбирались, сколько лет нужно украинцам, чтобы купить жилье

Также мы сообщали, что в Украине выросло количество сданных в эксплуатацию квартир, но цена на жилье на первичном рынке стабильна и снижаться пока не будет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Мертвая" ипотека и экономический абсурд: когда в Украине подешевеют кредиты на жилье". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"