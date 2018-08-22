"Контролер": как выбрать надежного застройщика

Снести высотку, в которой живут сотни людей! Неожиданное решение суда шокировало жителей столичной новостройки. Почему чиновники не замечали у себя под носом многоэтажку пока ее строили? И куда же теперь идти людям, которые купили квартиры в этом доме?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 23 августа в 23:20 в программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.

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Жители многоэтажки жалуются, что вложили в квартиры последние деньги. Они переживают, ведь дом может рухнуть в один момент, и все могут оказаться на улице. Что делать и как быть дальше люди не знают.

Какие самые распространенные схемы строительных афер существуют? Есть ли будущее у недостроев и как выбрать надежного застройщика? Контролер проверит ради истины.

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!