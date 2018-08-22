"Контролер": как выбрать надежного застройщика

Сегодня, 17:24

Жители столичной новостройки вынуждены покинуть свои купленные квартиры – суд определил дом под снос

"Контролер": как выбрать надежного застройщика

Снести высотку, в которой живут сотни людей! Неожиданное решение суда шокировало жителей столичной новостройки. Почему чиновники не замечали у себя под носом многоэтажку пока ее строили? И куда же теперь идти людям, которые купили квартиры в этом доме?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 23 августа в 23:20 в программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители многоэтажки жалуются, что вложили в квартиры последние деньги. Они переживают, ведь дом может рухнуть в один момент, и все могут оказаться на улице. Что делать и как быть дальше люди не знают.

Какие самые распространенные схемы строительных афер существуют? Есть ли будущее у недостроев и как выбрать надежного застройщика? Контролер проверит ради истины.

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!
недвижимость, жилье, недострой, новостройки

Вы сейчас просматриваете новость ""Контролер": как выбрать надежного застройщика". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: twitter.com/farmaciaserrage

Трагедия в Генуе: итальянцы боятся мостов и продают за бесценок жилье под путепроводами

17 Августа, 12:22

Жители Италии боятся, что число погибших в результате падения Моранди может быть намного больше озвученного количества

Происшествия

Незваный сосед: в Киеве в квартиру к женщине с двумя дочерьми подселяют дворника

13 Августа, 05:47

Женщина делить быт с чужим мужчиной не хочет и домой нового соседа не пускает
Загрузка...

Украина

Репортаж с новостройки: газета "Сегодня" увидела, как строят дома по новым технологиям и сколько это стоит

10 Августа, 10:30

В этом году 12 августа отмечают профессиональный праздник представители самой мирной профессии на Земле — строители

Сергей Петрик

Почему люди будут охотно не покупать квартиры, а арендовать

10 Августа, 10:22

Загрузка...