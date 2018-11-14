"Контролер": почему чиновники не спешат бороться с "балконопадом"
Почему обваливаются балконы вместе с жителями квартир – выяснял юрист и адвокат Ярослав Куц
В Каменском двое мужчин едва не погибли под обломками своего же балкона – вышли покурить и через мгновение бетонная плита под ними треснула.
Жители одного из домов попали в больницу с тяжелыми повреждениями из-за того, что вышли на собственный балкон. Но чиновники не спешат ремонтировать аварийные и опасные дома, а пострадавшие не знают, где получить компенсацию за убытки.
Почему обваливаются балконы вместе с жителями квартир? И кто должен проверять их состояние? Должна ли местная власть нести ответственность и компенсировать людям убытки?
Ответы на эти и другие вопросы узнаете 15 ноября в 23:20 в программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц. Контролер проверит ради истины.
Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!
Ранее в центре Львова, на улице Костюшко, на прохожую часть рухнула часть старинного балкона. В то же время, как сообщается, в нескольких сантиметрах от летящей каменной глыбы проходила девушка, и только чудом осталась жива.
Также в Хмельницком обвалился балкон на восьмом этаже многоэтажного жилого дома. Как выяснилось, обвал конструкций балкона произошел из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.
Кроме этого, во Львове, в жилом доме на улице Степана Бандеры обвалился балкон. Обошлось без пострадавших, но автомобиль, который был припаркован рядом, получил повреждения.
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