"Контролер": почему чиновники не спешат бороться с "балконопадом"

Почему обваливаются балконы вместе с жителями квартир – выяснял юрист и адвокат Ярослав Куц

В Каменском двое мужчин едва не погибли под обломками своего же балкона – вышли покурить и через мгновение бетонная плита под ними треснула.

Жители одного из домов попали в больницу с тяжелыми повреждениями из-за того, что вышли на собственный балкон. Но чиновники не спешат ремонтировать аварийные и опасные дома, а пострадавшие не знают, где получить компенсацию за убытки.

Почему обваливаются балконы вместе с жителями квартир? И кто должен проверять их состояние? Должна ли местная власть нести ответственность и компенсировать людям убытки?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 15 ноября в 23:20 в программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц. Контролер проверит ради истины.

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!

Ранее в центре Львова, на улице Костюшко, на прохожую часть рухнула часть старинного балкона. В то же время, как сообщается, в нескольких сантиметрах от летящей каменной глыбы проходила девушка, и только чудом осталась жива.

Также в Хмельницком обвалился балкон на восьмом этаже многоэтажного жилого дома. Как выяснилось, обвал конструкций балкона произошел из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.

Кроме этого, во Львове, в жилом доме на улице Степана Бандеры обвалился балкон. Обошлось без пострадавших, но автомобиль, который был припаркован рядом, получил повреждения.