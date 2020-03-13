Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

"Коррупционный клещ": Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ

13 марта, 11:58

Ксения Капустинская

Премьер-министр заверил, что власти учли пожелания застройщиков и инвесторов

Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), реестр которой недавно открыли, ликвидируют. Об этом заявили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания Кабинета министров.

"Скажу сейчас три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: "Мы ликвидируем ГАСИ", – заявил Зеленский.

По его словам, такое решение повысит прозрачность получения разрешений на строительство. С главой государства согласился и премьер-министр.

"По нашему мнению и по мнению всех участников рынка, [ГАСИ] – это коррупционный клещ, который просто забирал оборотные средства. Мы несколько раз встречались с застройщиками, инвесторами, их пожелания учтены", – сказал Шмыгаль.

В тренде
Иностранцы отказываются ехать в Украину из-за коронавируса: когда это закончится

Он также анонсировал разработку системы, которая позволит заменить формат работы ГАСИ на электронный.

Ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о том, что после скандала с недостроенным жильем "Укрбуда" Кабмин решил более жестко контролировать застройщиков.

Кроме того, ранее народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

строительство ликвидация Владимир Зеленский Кабинет министров ГАСИ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько украинцев могут позволить себе купить квартиру: названа цифра
Сколько украинцев могут позволить себе купить квартиру: названа цифраНедвижимость
Linden признан лучшим проектом жилой недвижимости в Украине
Linden признан лучшим проектом жилой недвижимости в УкраинеНедвижимость
Целый квартал министерских зданий в Киеве выставят на приватизацию
Целый квартал министерских зданий в Киеве выставят на приватизациюЭкономика
Метро, школы и больницы могут передать в частные руки: чего ждать украинцам от концессии
Метро, школы и больницы могут передать в частные руки: чего ждать украинцам от концессииЭкономика
Дорогая ипотека: сколько переплачивают украинцы
Дорогая ипотека: сколько переплачивают украинцыНедвижимость
У Шмыгаля нет квартиры, а у Пристайко – шесть: декларации Кабмина
У Шмыгаля нет квартиры, а у Пристайко – шесть: декларации КабминаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...