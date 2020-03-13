"Коррупционный клещ": Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ

Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), реестр которой недавно открыли, ликвидируют. Об этом заявили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания Кабинета министров.
"Скажу сейчас три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: "Мы ликвидируем ГАСИ", – заявил Зеленский.
По его словам, такое решение повысит прозрачность получения разрешений на строительство. С главой государства согласился и премьер-министр.
"По нашему мнению и по мнению всех участников рынка, [ГАСИ] – это коррупционный клещ, который просто забирал оборотные средства. Мы несколько раз встречались с застройщиками, инвесторами, их пожелания учтены", – сказал Шмыгаль.
Он также анонсировал разработку системы, которая позволит заменить формат работы ГАСИ на электронный.
Ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о том, что после скандала с недостроенным жильем "Укрбуда" Кабмин решил более жестко контролировать застройщиков.
Кроме того, ранее народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете:
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