Крепкая гривня плохо повлияла на рынок недвижимости

Фото: jcomp / Freepik

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Несмотря на бум жилого строительства, спрос на квартиры в Украине остается низким. Как объяснили сайту "Сегодня" эксперты, в этом ключе существенную роль играет политическая и экономическая ситуации в стране.

Например, одной из причин снижения спроса на недвижимость стало укрепление гривни, отметил коммерческий директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

"Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%. Кроме того, в бюджете на 2020-й год заложен курс американского доллара, превышающий 27 грн. Поэтому часть покупателей переходит в категорию отложенного спроса. Следовательно, в отдельных проектах, преимущественно эконом-класса, продажи снижаются до 50%", – рассказал Панфилов.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Проблемные дома: как купить жилье в строящемся доме и не остаться без квартиры

А о том, в какой валюте – в гривне или долларе – украинцам лучше копить на покупку квартиры, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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