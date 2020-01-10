Квартиры будут дорожать: эксперты дали прогноз на 2020 год

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Недавно сайт "Сегодня" рассказывал о том, что происходило на рынке недвижимости в Украине в 2019 году, как менялись государственные строительные нормы и почему пригород столицы продолжает приобретать все большую популярность. Но если в ушедшем году на рынке недвижимости наблюдалось затишье, то сейчас эксперты прогнозируют активизацию.

Впрочем, мнения экспертов о том, что будет с ценами на недвижимость в 2020 году, разнятся. Так, Андрей Мирошник, директор технического департамента Activitis в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что цены однозначно будут расти, скорее всего, на 7-10 % в течение 2020 года.

По словам эксперта аналитического центра DOM.RIA Анатолия Топала, после новогодних праздников сработает отложенный спрос, активность во всех сегментах вырастет, что подтянет цены вверх на 2-2,5% в месяц. Стадия активного роста сохранится до начала лета. Дальше – сезонные колебания. В целом ожидается выход рынка из стадии стагнации в стадию постоянного роста.

"Каких-то серьезных ценовых колебаний на рынке недвижимости, на мой взгляд, не стоит ожидать в 2020 году. На сегодня существует большой выбор недвижимости, которая ищет своего покупателя. Причем это наблюдается в различных ценовых сегментах. Кроме того, сами застройщики открыто заявляют, что у них есть достаточно вакантных предложений в объектах, которые близки к завершению", — отмечает в свою очередь Михаил Гончарук, управляющий партнер Honcharuk and Partners law firm.

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Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza" говорит, что сейчас на рынке активно развиваются новые форматы, такие как "город в городе", live-work-play (синергия жизни, работы, отдыха), многофункциональные жилые комплексы, эко-комплексы. Поэтому ценовой прогноз следует давать в зависимости от популярности того или иного формата строящихся ЖК.

"По нашим данным в 2020 году наибольший рост цен возможен именно на новые форматы — до 12-15% (плавный рост на 1-1,5% в месяц). Стоимость жилья объектов "стандартных" комфорт и бизнес-класса может увеличиться до 8-10%. А цена на объекты эконом-класса будет зависеть преимущественно от удорожания себестоимости строительства и вряд ли превысит 5%", — отмечает Саакян.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Купить квартиру или подождать: что будет с ценами на жилье в Украине в 2020-м

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что лицензии на строительство в Украине начали выдавать по-новому – в декабре-2019 в тестовом режиме заработал электронный кабинет застройщика. Детальнее смотрите в нашем сюжете:

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