Квартиры от застройщика: эксперты объяснили, что обязательно нужно проверить

Покупая жилье на этапе строительства, украинцы опасаются нарваться на недобросовестных застройщиков. Поэтому стоит тщательно мониторить рынок и выбирать дома застройщиков с хорошей репутацией, рассказали сайту "Сегодня" эксперты рынка недвижимости.

Руководитель по развитию проектов компании Citex Development Дарья Бедя советует перед покупкой проверить весь пакет документов застройщика, в том числе на:

земельный участок (например, это может быть акт о праве собственности на земельный участок, договор аренды земельного участка, договор о праве постоянного пользования земельным участком, договор суперфиций);

целевое назначение земельного участка (при этом важно посмотреть план застройки района будущего дома);

наличие разрешения на стройработы.

А у компании-генподрядчика должна быть лицензия на осуществление строительной деятельности.

"Нужно ознакомиться с репутацией застройщика, портфелем реализованных им проектов (в том числе, насколько компания придерживается задекларированных сроков строительства), отсутствие общественных скандалов", — добавляет эксперт. В тренде Первая в мире страна сделает общественный транспорт полностью бесплатным

Не стоит забывать и о том, что в первые несколько лет после сдачи новостройки жить в ней будет сложновато из-за постоянного шума от ремонтных работ, что тоже стоит учитывать при выборе квартиры. Так что купить квартиру в новостройке и сразу же в нее въехать вряд ли получится, тогда как при покупке жилья на вторичном рынке это вполне возможный вариант.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости читайте на сайте "Сегодня" – "Жилье в Украине: когда лучше покупать квартиру и как выбирать".

Также новости "Сегодня" объяснили, почему в снижении ставок по ипотеке в Украине заинтересованы и банки, и клиенты, и государство. Кроме того мы разбирались, действительно ли жилье в ипотеку может стать более доступным:

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