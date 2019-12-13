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Лицензии на строительство в Украине начали выдавать по-новому

13 декабря, 12:22

В тестовом режиме заработал электронный кабинет застройщика

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине в тестовом режиме заработал электронный кабинет застройщика. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"100 млн гривен в год – примерно столько составляет теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство. Более того, почти 50% заявок получили отказ 2018 года. Сегодня мы сделали решительный шаг для того, чтобы это прекратилось. Люди как налогоплательщики заслуживают качественных сервисов и отсутствия коррупции", – написал глава правительства в своем Telegram-канале.

По словам Гончарука, через е-кабинет будет возможна автоматизированная регистрация и получение документов, разрешений, лицензии и сертификатов по объектам строительства.

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"Начинаем с так называемого массмаркета в сфере строительства – объектов класса последствий СС1. Это 80% всех заявок в ГАСК. Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития громад и территорий работают, чтобы в течение двух месяцев в систему включили и другие объекты", - уточнил Гончарук.

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Фото: А.Ракитин

Как сообщали ранее новости "Сегодня", недострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию, стали для Украины настоящей проблемой. Только а два месяца в Министерстве развития громад и территорий накопилась почти сотня обращений от обманутых инвесторов со всей Украины. Больше всего рискованных объектов оказалось в Киеве и Одессе.

О том, как распознать нечестного застройщика и не попасть впросак, узнавайте из нашего сюжета:

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строительство застройка застройщики электронный документооборот

Источник: Сегодня

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