Лимит на землю "в одни руки": названы цифры из финальной версии законопроекта

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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Вопрос об открытии рынка земли остается одним из самых горячих в Украине. Власти анонсировали запуск земельного рынка уже в 2020 году, но пока что мораторий на продажу земли действует, а соответствующий законопроект ждет голосования во втором чтении – финальный вариант законопроекта представили министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, замминистра Тарас Высоцкий, глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.

Спорным моментом, который раньше вызвал немало дискуссий, стало ограничение по количеству земли в одни руки. Так, в принятом в первом чтении законопроекте устанавливались следующие ограничения: 35% площади сельхозземель в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины. Таким образом, один человек мог обладать не более, чем 200 тысячами гектарами земли.

Эту норму критиковали и отмечали, что это уже слишком большое количество, которое будет способствовать развитию монополии и угнетению мелких фермерских хозяйств. Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что норму нужно снизить до 10 тыс. гектаров для одного человека.

Эту же цифру оставили в итоговой версии законопроекта. Николай Сольский отметил, что одно юридическое или физическое лицо не сможет иметь в собственности более 10 тысяч гектаров.

"Что происходит, если физическое-лицо — гражданин Украины — приобрело, например, тысячу гектаров, а также оно является одновременно учредителем юридического лица, на которое куплено 5 тысяч гектаров? Это означает, что в совокупности оно обладает уже 6 тыс. га, и юридическое лицо может докупить еще 4 тыс. га, чтобы вместе было 10 тысяч. Или это физическое лицо может докупить на себя непосредственно", — пояснил Сольский.

Он также добавил, что механизм контроля на этапе подписания договора на куплю-продажу земли с/х назначения был определен после консультации с Министерством юстиции, органами нотариата, частными нотариусами.

"Нотариус проверяет — сколько на этом человеке зарегистрировано земли. Кроме того, одновременно проверяет, в каких предприятиях он является основателем, и устанавливает также, сколько эти предприятия, где он является учредителем, уже имеют земли в собственности. Исходя из этого, он может удостоверить сделку, если не превышен лимит более 10 тыс. га", ­— рассказал председатель комитета.

Подробнее о финальной версии законопроекта читайте на сайте "Сегодня" – Пожелания Зеленского учли: что в итоге решили по рынку земли

Также сообщалось, что 14 января, под Верховную Раду вышли митинговать противники закона о рынке земли. А в самом парламенте говорят, что на этой неделе, до 17 января, вероятно, земельную реформу рассматривать не будут – это, мол, может парализовать деятельность Рады.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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