Минрегион разрабатывает законопроект об аренде жилья

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает законопроект, который позволит вывести рынок аренды жилья из тени. Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

По его словам, законопроект должен урегулировать вопросы формирования фонда арендных домов, источники финансирования и условия их строительства домов, а также управление такими домами и условия найма. Отметим, строить жилье под аренду профильный министр Геннадий Зубко предлагал еще в 2015 году.

Парцхаладзе также сообщил, что министерство 2 августа проведет круглый стол для обсуждения круга вопросов, которые должен решить законопроект.

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Ранее Государственный фонд содействия молодежному строительству (Госмолодежьжилье) разработал законопроект, который позволит создать государственный и коммунальный арендные фонды жилья, а также стимулировать строительство частных арендных домов.

По данным Госмолодежъжилья, законопроект прошел согласования в Минрегионе, однако будет доработан с учетом предложений и замечаний международных экспертов ООН и пройдет повторное согласование.