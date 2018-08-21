Минрегион вводит новые требования к утеплению домов

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ вводит европейские требования к теплоизоляции фасадов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"(Новые требования дадут – Ред.) до 15% экономии тепла в год. Это около 3 млрд грн экономии для страны ежегодно при условии тепломодернизации 3% зданий. Разумеется, чем больше будет реконструироваться и строиться именно таких энергоэффективных домов, тем больше будет экономия", – отметил Парцхаладзе.

По его словам, современная фасадная теплоизоляция также продлит жизнь существующим домам на 15-20%, то есть в среднем до 20 лет.

Новые нормы будут распространяться на проектирование наружных стен жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (термомодернизации).

Инфографика: facebook.com / lev.partskhaladze

Напомним, новые государственные строительные нормы по градостроительству, школам и улицам, опубликованные Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

Новые правила вводят "голубые линии", ограничивающие высотность застройки, "зеленые линии", регулирующие строительство в зеленых зонах, "желтые линии", которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.

Кроме того, строительные нормы ограничивают плотность и этажность застройки - в городах с населением до 50 тыс. чел. не может быть выше трех этажей, в более крупных (100—150 тыс. чел.) — только девятиэтажки, и лишь в мегаполисах — дома высотой более 20 этажей.

Новые нормы запрещают проектировать парковки на тротуарах и дорогах – в частности, запретят размещать паркинги на территории жилкомплексов. Альтернатива – подземные гаражи или открытые площадки в 300-500 м от дома.