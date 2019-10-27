Мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людей

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В Украине нередки случаи мошенничества с квартирами. Жертвами аферистов часто становятся одинокие люди. Действуют злоумышленники по-разному, но результат всегда одинаков – хозяев выбрасывают на улицу. Схем – сотни.

После визита мошенников в квартиру бывшей оперной певицы Ларисы Гончаровой ее дверь ободрана, а замок – выбит.

"Я подошла, а здесь уже все было выломано, и стояли какие-то два человека, один вообще, простите, мордоворот", – рассказывает Лариса Гончарова.

Незнакомцы представились работниками ЖКХ. Уверяли: должны проверить квартиру. И Лариса уверена, что они пришли по наводке. В 2006 году Людмила потеряла мать и сестру. У одинокой женщины осталось две квартиры, по три комнаты в каждой. На одну из них, как убеждена женщина, позарился председатель дома.

"Когда у меня начались все эти трагедии, он пришел в дом мой родительский, к тогдашнему председателю этого дома и сказал: "Давайте у нее все отнимать, у меня там есть знакомые, в суд на нее подадут, и другую квартиру у нее заберем", – рассказывает Лариса Гончарова.

Без ее ведома, говорит женщина, в ее квартире поменяли замки на дверях и подделали пакет документов, дважды переоформив на имя других владельцев. Это – классическая схема мошенников, утверждает руководитель юридического объединения "Афера стоп" Анатолий Остапенко, помогавший женщине отстоять ее жилье.

"Мошенник использует поддельные документы для того, чтобы ускорить ситуацию. Мошенник может использовать поддельную доверенность, поддельное завещание, другие поддельные документы", – объясняет Остапенко.

Как только документы сделаны, жертву просто выбрасывают на улицу. Еще одна распространенная схема аферистов – сначала они втираются в доверие к одинокому человеку.

"Сперва они спрашивали меня – что, как, с кем я живу, кто родственники и так далее, выспрашивали все", – говорит киевлянин Алексей Твердохлеб.

Шестидесятилетний Александр – идеальный кандидат для аферистов. Он живет один в двухкомнатной квартире в центре столицы. Всего за несколько месяцев новые знаковые стали фактически членами семьи для Алексея.

"Это такой очень хитрый, очень мягкий подход, они во всем соглашались, вот ты молодец, ты такой и все замечательно", – вспоминает киевлянин Алексей Твердохлеб.

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Как-то Алексей обмолвился в разговоре с "новыми друзьями", что не против переехать за город. И те согласились помочь. За новое жилье предложили либо 14 тыс. долларов, либо – переписать на них квартиру. Алексей Твердохлеб звонят бывшим "друзьям" в присутствии корреспондентов "Сегодня".

"Я тебе предложил, ты посмотрел, мы поговорили, а потом все перевернулось наизнанку. Не надо мне ничего вообще", – отвечает мужчина на том конце провода.

Юристы говорят: аферисты теперь считают квартиру Алексея своей, при том, что не было подписано никаких документов. Но в любой момент Алексея Твердохлеба просто могут дожать психологически.

Чтобы подобного не случалось, пожилым людям советуют всегда держать связь хотя бы с кем-то из родственников, или – из соседей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" предупреждали, что телефонные аферисты выманивают деньги у пожилых украинцев. Злоумышленники обманывают стариков или запугивают их.

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