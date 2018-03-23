На запорожском курорте произошла серия квартирных афер

Сегодня, 18:51

В Бердянске мошенница, обещая помощь в покупке квартиры, завладела немалой суммой

Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: архив "Сегодня"

В курортном городе Бердянск, Запорожской области, мужчина стал жертвой мошенничества при покупке квартиры, а копы подозревают, что произошла целая серия подобных преступлений.

По сообщению пресс-службы полиции города, к ним обратился потерпевший гражданин. Он сообщил, что жительница Бердянска под предлогом помощи в покупке квартиры завладела его деньгами.

"Соглашение не выполнила, а деньги не возвращает", – заявил потерпевший. Полицией открыто уголовное производство по статье "мошенничество".

У правоохранителей есть основания полагать, что подозреваемая может быть причастна к другим аналогичным преступлениям на территории Бердянска. Копы обратились к гражданам, которым известны факты относительно квартирных афер, обращаться к ним.

Напомним, ранее сотрудники прокуратуры и полиции разоблачили строительную аферу в Овидиопольском районе Одесской области. Был задержан директор фирмы-застройщика, которого подозревают в присвоении более 26 млн грн, вложенных инвесторами в строительство жилого комплекса в селе Лиманка.

Также мы писали о том, как украинцы попадают "на крючок" аферистов.

Стоит добавить, что не так давно Государственная фискальная служба раскрыла масштабное мошенничество - восьмерых членов преступной группировки подозревают в присвоении 15,7 млн грн и причинении ущерба 70 юридическим и физическим лицам в разных регионах.

Ранее мы писали о том, что в Киеве директора ООО "Элита-центр" задержали при попытке провернуть очередную аферу. Как известно, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от граждан, оценивается более чем в 400 млн грн.
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Источник:

"Сегодня"

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