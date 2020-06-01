Налог на жилье будут считать по-новому: что предлагают в Раде

Налог на недвижимости, суммы котрого отличаются в разных регионах Украины, не должен рассчитываться исходя из метража жилья. Такое мнение в интервью сайту "Сегодня" выразил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

"Если говорить о налоге на недвижимость, то мое мнение – нельзя облагать недвижимость исходя из ее метража. Если мы обратимся к истории, то у нас был очажный сбор, был налог на окна. И вот сейчас у нас есть налог на метры. Это абсолютно не соответствует экономической стоимости объекта и не соответствует практике развитых стран. Поэтому здесь однозначно – точно так же, как в налоге на землю, – мы должны исходить из денежной оценки, из экономической стоимости объекта. И в этом смысле я сторонник того, чтобы абсолютно поменять концепцию налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельных участков", – объяснил Гетманцев.

По его словам, в Верховной Раде уже готовят законопроект, который изменит способ расчета налога.

"Это не будет со следующего года, возможно, но, тем не менее, мы этим занимаемся. Это не вечер сегодняшнего дня, но это уже завтрашний день. А пока продолжаем платить за метры", – сказал Гетманцев.

Видео: Сегодня

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в во второй части интервью с Данилом Гетманцевым.

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Как известно, налог на недвижимость действует для квартир, площадь которой превышает 60 кв. м. Лимит для домов – 120 кв. м. Если у плательщика есть оба типа жилья, площадь в сумме – до 180 кв. м.

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