Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году

В Киеве за каждый "лишний" квадрат придется заплатить 70,84 грн, а в Одессе - всего лишь 4,24 грн

/ Фото: Pixabay

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Украинцам в 2020 году снова придется заплатить за жилье. Если недвижимость по площади больше нормы, налоговики пришлют платежку.

Сайт "Сегодня" разобрался, сколько и кому придется заплатить за недвижимость.

Кому придется платить

"В прошлом году мне пришла платежка на сумму более 400 грн. Оказалось, площадь моего дома больше на 10 кв. м, чем положено по закону. Пришлось платить", – рассказывает Валерия Семогутина, жительница Запорожья.

По закону, налог на недвижимость придется заплатить тем, чья недвижимость превышает такие нормы:

для квартир — 60 кв. м;

для жилого дома — 120 кв. м.

Если в собственности и квартира, и дом, то их совокупная площадь не должна быть больше 180 кв. м. Например, владельцу дома на 110 кв. м. и квартиры на 65 кв. м налог платить не придется.

А за очень большую недвижимость придется доплатить 25 тыс. грн. – это касается квартир площадью свыше 300 кв.м и домов более 600 кв.м.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Налог придется платить и тем, на кого оформлена часть недвижимости, например, за комнату в двухкомнатной квартире.

"Если человеку принадлежит только часть недвижимости, например, комната в двух- трехкомнатной квартире, и этот факт зафиксирован в Госреестре имущественных прав на недвижимость, то налог тоже могут начислить", – поясняет юрист Сергей Вовк.

Также налогом может облагаться и нежилая недвижимость – сараи, гаражи. Этот налог собирают местные органы власти в свой бюджет. По словам юриста, чаще всего местные советы не облагают налогом пристройки.

По закону, налог можно не платить, если здание в аварийном состоянии. Этот факт должны признать органы местной власти. Налог не взимается с многодетных семей, в которых пять и более детей.Также налог не начислят собственникам жилья в общежитиях.

Дополнительно местные органы власти могут освободить от налога отдельные социальные группы населения, например, участников АТО.

Сколько придется заплатить за недвижимость

В Киеве за каждый "лишний" квадрат придется заплатить 70,84 грн, а в Одессе – всего лишь 4,24 грн.

Максимальная ставка налога на недвижимость составляет 1,5% от минимальной заработной платы за каждый метр площади выше нормы. С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 грн. Таким образом, максимальная ставка налога на недвижимость составит 70,84 грн за кв.м.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Однако Налоговый кодекс позволяет местным властям устанавливать свои ставки налога и норму площади. Например, в Харькове ставку налога снизили до 1% (47,23 грн/кв.м), а необлагаемую налогом площадь квартиры увеличили до 85 кв.м. В Одессе физлицам и вовсе уменьшили ставку на жилую недвижимость до 0,1% (4,72 кв.м), а на нежилую – 1% (47,2 грн/кв.м). Во Львове ставка для квартир – 0,5% (23,61 грн/кв. м), для домов – 1% (47,23 грн/кв.м). А вот в Киеве и Днепре максимальную ставку налога оставили на уровне 1,5% (70,84 грн/кв.м).

Налоговая будет рассылать платежки украинцам до 1 июля. Сумму налога фискальщики будут рассчитывать по данным из Госреестра имущественных прав на недвижимость.

Как накажут за неуплату налога

Если налог не заплатить на протяжении 60 дней после получения платежки, то Фискальная служба начислит штраф.

"Если просрочить уплату налога на месяц, то придется дополнительно заплатить штраф – 10% от суммы налогового долга. Если не платить больше месяца, то штраф будет уже 20%", – говорит юрист Юрий Вовк.

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Если собственник недвижимости не получил налоговое сообщение, он освобождается от штрафа. Дело в том, что Реестр недвижимого имущества заработал в 2011 году и старые дома могли не попасть в него. То есть, фискальщики могут просто не видеть дом. Однако в таком случае налоговая имеет право начислить налог позже. Например, если при продаже недвижимости выяснится, что за него не уплачивались налоги, налоговики могут насчитать налог за последние три года. Если же человек получил уведомление и не уплатил налог, придется платить и штраф, поясняет юрист.

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