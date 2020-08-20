Недвижимость вытаскивают из "тени": эксперт нашла серьезную проблему с идеями Рады

В Верховную Раду подан законопроект "О риелторской деятельности" (№3618), который предлагает, в частности, запретить аренду квартир без риелторов. Но на этом идеи законодателей не закончились, и вслед за этим документом были зарегистрированы еще несколько законопроектов о налогообложении доходов от аренды недвижимости. Ставки предлагают снизить, чтобы вывести рынок аренды жилья из тени.

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Как объяснила сайту "Сегодня" старший юрист Sayenko Kharenko Анастасия Бидах, эти инициативы несколько противоречат друг другу. По ее мнению, обязательное участие риелтора в сделке нивелирует весь эффект от снижения налога:

"Детенизация происходит при создании равных условий для всех участников рынка. Снижением налога на доходы физических лиц от сдачи в аренду недвижимого имущества будут выравнены определенные условия. Но в случае принятия закона о риелторской деятельности в существующей сегодня редакции эти изменения могут не дать ожидаемого эффекта, так как затраты для участников сделки будут увеличены на оплату услуг риелторов и внесение недвижимости в дополнительные реестры. Более того, есть риск, что даже та небольшая часть граждан и предпринимателей, которые сдают сейчас недвижимость официально, во избежание дополнительных затрат на услуги риелтора, в которых большинство не видит смысла, могут уйти в тень. В итоге предлагаемые нормативные акты не приведут к желаемому эффекту – детенизации рынка аренды недвижимого имущества", – говорит юрист.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Аренду жилья хотят изменить, а риелторов вывести из "тени".

А о том, какие изменения готовятся в отношении риелторов, смотрите в сюжете:

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