Новостройки Киева: ЖК "Нивки-Парк" предлагает купить квартиру в рассрочку от застройщика

Давно планируете купить квартиру в Киеве, однако до сих пор откладываете желанную покупку? Приобретите жилье мечты в рассрочку от "Интергал-Буд" в одной из лучших новостроек в Киеве. Компания предлагает выгодные условия покупки квартиры в рассрочку от застройщика в комфортном жилом комплексе "Нивки-Парк".

ЖК "Нивки-Парк" — одна из лучших новостроек Киева с закрытой зеленой территорией, хорошо развитой инфраструктурой как внутри, так и за пределами комплекса, продуманными планировками квартир, пешей доступностью к метро и множеством других преимуществ, с которыми ваша жизнь станет по-настоящему комфортной. ЖК "Нивки-Парк" выбирают люди разного возраста с активной жизненной позицией, ведь на территории комплекса есть все для интересного и насыщенного досуга как детей, так и взрослых: современные детские и различные спортивные площадки, живописные скверы и многое другое, поэтому каждый сможет с легкостью найти вариант по вкусу.

Застройщик предлагает большое количество планировок на любой вкус: функциональные однокомнатные квартиры для жизни или арендного бизнеса, просторные двухкомнатные квартиры или трехкомнатные квартиры для большой семьи. Для инвесторов компании доступна возможность заказать ремонт от застройщика и лишить себя забот, которые предстоят после покупки квартиры. Выбирая ремонт от "Интергал-Буд", вы получаете высокое качество выполненных работ, доступную стоимость квадратного метра и красивый современный интерьер. Купить квартиру с ремонтом от застройщика можно в рассрочку.

Рассрочка от компании "Интергал-Буд" доступна на срок до 3-х лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 30% от стоимости квартиры. Одним из преимуществ является то, что выплаты по рассрочке осуществляются в национальной валюте. К тому же, вносить платежи можно ежемесячно или ежеквартально равными платежами в гривне. Покупатель может осуществить досрочное погашение задолженности без применения штрафных санкций. Специалисты отдела продаж ЖК "Нивки Парк" помогут выбрать оптимальный вариант планировки и оформления рассрочки, предоставят исчерпывающую информацию и договоры для ознакомления.

С "Интергал-Буд" купить квартиру в Киеве становится проще. Рассрочка от застройщика в ЖК "Нивки-Парк" позволяет приобрести комфортное жилье уже сегодня без каких-либо переплат. Не имеет значения, планируете ли вы купить однокомнатную квартиру в Киеве или жилье для большой семьи — в ЖК "Нивки-Парк" вы найдете вариант планировки, который будет полностью соответствовать всем вашим запросам! Воплотите мечту и приобретите квартиру от застройщика в рассрочку, чтобы наслаждаться комфортной жизнью уже сегодня! Посетите отдел продаж и убедитесь в многочисленных преимуществах предложения от "Интергал-Буд" самостоятельно.

Центральный офис: г. Киев, ул. Старонаводницкая, 16б

+38 (044) 393-03-56

Отдел продаж: г. Киеве, пр. Победы, 67

+38 (044) 392-30-57

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама