Новые правила продажи недвижимости: работу брокеров "узаконят"

Доказывать право на работу нужно будет раз в три года, но появится доступ к реестрам

Проект. Свидетельство брокера заберут из-за работы без договоров. Фото: А. Гончаров.

Украинских брокеров хотят заставить работать по правилам. Специально для этого в Фонде госимущества разработали законопроект о брокерской деятельности. "Сегодня" проанализировали документ и выяснили, что о нем думают сами риелторы.

Правила для брокеров

По словам главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, в Украине брокерская деятельность не регулируется законом:

"Это привело к появлению на рынке серых риелторов, деятельность которых не всегда качественна и может быть мошеннической".

Решить проблему призван новый проект, по которому, чтобы стать брокером, нужно проработать минимум три года на рынке недвижимости. Также у человека не должно быть непогашенной судимости за преступления против собственности. Наконец, нужно получить свидетельство, которое позволит работать не рынке недвижимости. За сам документ придется заплатить минимум 170 грн, но перед этим придется пройти профподготовку в учебном центре. Их созданием займутся в Фонде. Получить свидетельство можно только после квалификационного экзамена, который необходимо проходить раз в три года. Форма и содержание испытания пока не утверждены, но уже известно — в случае провала его можно пересдать минимум через месяц. После всей процедуры сведения о брокере внесут в специальный реестр. Там укажут его паспортные данные, контактную информацию, номер и дату выдачи свидетельства, а также название учебного центра, где он проходил подготовку.

Но разрешение на работу могут и отобрать. Например, если человека признали недееспособным или он провел сделку без контракта.

Сомнения экспертов

Брокер Наталья Капцова сомневается в успешности такого подхода:

"У нас в стране — больше 100 тысяч риелторов. Представляете, какие ресурсы нужно, чтобы их всех собрать и протестировать? Если говорить об учебных центрах, то я бы в первую очередь обучала, а потом и проверяла на экзаменах навыки продажи и рекламы. Это ведь ключевое в нашей работе. Но с учетом нынешней политической ситуации я сомневаюсь, что проект станет законом".

Риелтор Виктор Несин, который участвовал в создании проекта, объяснил нам, почему новые правила нужны:

"Конечно, агентствам недвижимости удобнее самим решать вопросы своей работы. Но ведь есть риелторы, которые не состоят в агенствах, поэтому должны быть общие правила игры для всех. Плюс сегодня у брокеров нет никаких прав. А после принятия закона у нас официально появится профессия брокера, чего сейчас нет. Кроме того, у брокеров появится доступ к государственным реестрам, потому что сейчас этот вопрос многие вынуждены решать через своих друзей нотариусов".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, законно ли то, что украинцы обустраивают огромные пристройки. Эксперт рассказал, что нужно для легализации такой архитектурной формы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новые правила продажи недвижимости: работу брокеров "узаконят"". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"