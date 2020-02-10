Новый тренд: ОСМД становятся все более популярными в Украине

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Не смотря на то, что коммунальные предприятия ставят палки в колеса тем, кто хочет уйти в свободное плавание, люди все больше хотят объединяться, создав в своих домах ОСМД. Так, глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины кандидат юридических наук Андрей Никончук заметил новый тренд.

"Раньше в стране было около 20 тысяч ОСМД, сейчас уже 32 тысячи из 180 тысяч многоэтажек в стране, – привел цифры Никончук. – Это повышает коллективную ответственность должников перед соседями за неуплату. Созданием ОСМД все больше интересуются пожилые люди, пенсионеры, еще недавно они были скептичны по этому поводу. Свою роль играет и новый институт управляющих домами: их становится все больше, к этим специалистам обращаются жильцы за разъяснением – что будет если не платить, как реструктуризировать долги. И пытаются постепенно рассчитываться. Да и управляющие компании (бывшие ЖЭКи), и председатели ОСМД активнее взыскивают долги через суд. Активизировались так называемые "коллекторы". Все это повышает платежную дисциплину".

О том, что вообще происходит в Украине с долгами за коммуналку и о том, какие новшества ждут тех, кто не погашает эти долги, читайте в материале: Должников за коммуналку ждут неприятности

Напомним, также ранее сообщалось о том, что ежегодно около трех тысяч объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут получить деньги на энергосберегающие новинки для своих домов. На какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД, узнавали новости "Сегодня".

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