Нужно ли утеплять стены в многоэтажках: советы экспертов

Сегодня, 08:12

Специалисты проанализировали эффективность пенопластовых "заплаток" на домах


Пенопласт – не панацея. Эксперты обращаются к украинцам, которые пытаются утеплить жилье, обшивая наружные стены, и уверяют: это так не работает. Как предупреждают специалисты, такое утепление стен может навредить соседям, а впоследствии – и вашему жилью.

Житель Киева Анатолий Зуборев уверен, что заплаточное утепление неэффективно, а потому не торопится обшивать стены своей квартиры в панельном доме.

"Между стеной и плохим материалом собирается влага и потом образовывается грибок", – говорит Анатолий.

Эксперт по энергосбережению Сергей Машкара добавляет: популярный способ утеплять квартиры может испортить жизнь соседям. 

"Если восьмой этаж мы утеплим, у людей на седьмом и на девятом этажах обострится проблема с возникновение грибка. А он со временем распространится и на ваше жилье", – отмечает Машкара.  

Желающих утеплить фасады в Украине становится ощутимо меньше. Влияет не только боязнь грибка, но и эстетическая составляющая – "заплатки" портят внешний вид домов. Например, в Киеве залепили пенопластом мозаику на хрущевке. Даже известные муралы стали "жертвами" утепления – белые полосы пенопласта изуродовали знаменитый мурал-птицу на стене многоэтажки. Страдают и памятники архитектуры.

Сергей Машкара добавляет: некачественно установленное утепление представляет угрозу еще и для прохожих. Год назад такая "шуба" упала с дома буквально на головы горожан. А вот найти виновников такой халатности почти невозможно.

"За это даже не наказывают жильцов – нет механизма запрета, нет механизма наказания", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что эффективно утеплять только весь дом целиком – с лестничными клетками, подвалами и чердаками.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как всем жильцам дома сэкономить на отоплении.
жилье, квартиры, утепление, эффективность, пенопласт, грибок

Вы сейчас просматриваете новость "Нужно ли утеплять стены в многоэтажках: советы экспертов". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Почем утеплить себя и дом: цены на пледы, обогреватели и стройматериалы

7 Октября, 07:00

Украинцы скупают пледы из шерсти мериноса, свитшоты с мопсами и клеят входные двери

ЖКХ

Как утеплить квартиру к зиме: эксперты назвали простые и дешевые способы

2 Октября, 08:11

У многих украинцев нет возможности поменять окна и батареи, но и без этого можно повысить температуру в доме
Загрузка...

Недвижимость

В Украине изменят правила по утеплению домов

5 Сентября, 16:17

Парцхаладзе объяснил, когда новая норма вступит в силу

ЖКХ

Фото: stroyobzor.ua

"Теплые кредиты": как сэкономить на утеплении квартиры

10 Июля, 13:19

Государство может компенсировать значительную долю затрат на повышение энергоэффективности жилого дома
Загрузка...