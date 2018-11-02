Нужно ли утеплять стены в многоэтажках: советы экспертов

Пенопласт – не панацея. Эксперты обращаются к украинцам, которые пытаются утеплить жилье, обшивая наружные стены, и уверяют: это так не работает. Как предупреждают специалисты, такое утепление стен может навредить соседям, а впоследствии – и вашему жилью.

Житель Киева Анатолий Зуборев уверен, что заплаточное утепление неэффективно, а потому не торопится обшивать стены своей квартиры в панельном доме.

"Между стеной и плохим материалом собирается влага и потом образовывается грибок", – говорит Анатолий.

Эксперт по энергосбережению Сергей Машкара добавляет: популярный способ утеплять квартиры может испортить жизнь соседям.

"Если восьмой этаж мы утеплим, у людей на седьмом и на девятом этажах обострится проблема с возникновение грибка. А он со временем распространится и на ваше жилье", – отмечает Машкара.





Желающих утеплить фасады в Украине становится ощутимо меньше. Влияет не только боязнь грибка, но и эстетическая составляющая – "заплатки" портят внешний вид домов. Например, в Киеве залепили пенопластом мозаику на хрущевке. Даже известные муралы стали "жертвами" утепления – белые полосы пенопласта изуродовали знаменитый мурал-птицу на стене многоэтажки. Страдают и памятники архитектуры.

Сергей Машкара добавляет: некачественно установленное утепление представляет угрозу еще и для прохожих. Год назад такая "шуба" упала с дома буквально на головы горожан. А вот найти виновников такой халатности почти невозможно.

"За это даже не наказывают жильцов – нет механизма запрета, нет механизма наказания", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что эффективно утеплять только весь дом целиком – с лестничными клетками, подвалами и чердаками.

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