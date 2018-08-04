Нужно ли заключать договор аренды земельного участка, на котором стоит разборной металлический гараж: ответ юриста

"В каком законодательном акте говорится, что владельцы разборных металлических гаражей должны заключать договор на аренду земельного участка с местной властью. На каком основании устанавливается срок действия и сумма аренды?" — Г. Скрипка, г. Днепр.

Отвечает Дина Дрыжакова, директор ЮК "Прима Лидер Груп":

"Металлический гараж не является объектом недвижимости, т. к. его местоположение легко изменить без потери функциональности и целостности конструкции. Если же такой гараж размещается на земле гос. или коммун. собственности, нужно оформление договора аренды на землю. Согласно нормам ст. 182 ГКУ, основным условием для определения статуса недвижимого имущества любого объекта недвижимости является государственная регистрация права на него.

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В Государственном реестре прав регистрируются объекты недвижимого имущества, размещение которых невозможно без их обесценивания и изменения назначения, а именно: предприятия как единые имущественные комплексы, жилые дома, дома, строения, а также их отдельные части, квартиры, жилые и нежилые помещения. Не подлежат Государственной регистрации малые архитектурные формы, временные, некапитальные строения, размещенные на земельном участке, перемещение которых возможно без их обесценивания и изменения назначения (ст. 5 ЗУ "О госрегистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их обременение" от 01.06.2004 г. 1952-IV.).

Арендная плата исчисляется с учетом индексов инфляции. Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды, но годовая сумма платежа не может быть меньше размера земельного налога: