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Один адрес на два дома: жители многоквартирного дома в Киеве не могут создать ОСМД

Сегодня, 06:37

Договориться с жильцами дома-близнеца сторонникам ОСМД не удалось

Один адрес на два дома: жители многоквартирного дома в Киеве не могут создать ОСМД Недвижимость Договориться с жильцами дома-близнеца сторонникам ОСМД не удалось

Две столичные многоэтажки не имеют общих стен, но юридически это одно здание. Из-за этого на одной высотке не могут зарегистрировать ОСМД. Потому что соседи – против. Выяснять отношения пошли в суд. Как быть, если создать ОСМД не удается – разбиралась корреспондент Валерия Шапоренко, рубрика "Жилищный вопрос".

Фасад осыпается, лестницы выщербленные, горячей воды нет неделями. Двор завален мусором.

"Бывает, что ни пройти, ни проехать, летом здесь вонь стоит страшная", - жалуется жительница дома Марина Костина.

Жители этой многоэтажки говорят: их относительно нестарый дом – возвели его в 2002 году – приходит в упадок из-за бездействующей обслуживающей компании. Решили создать ОСМД. На собрании добились нужного количества голосов "за". Но зарегистрировать объединение райадминстрация отказалась. Потому что фактически дом имеет три подъезда, а юридически – шесть.

Зданий два, адрес один. Слева подъезды с первого по третий, справа – с четвертого по шестой. Между ними проезд, здесь нет общей стены. Но по документам это фактически один дом.

Так получилось, потому что адрес предоставили земельному участку, еще до возведения двух отдельных многоэтажек. Договориться с жильцами дома-близнеца сторонникам ОСМД не удалось. Говорят, там среди владельцев квартир есть люди, связанные с коммунальщиками.
 
"Те, кто пришли на собрание, выхватывали документы, рвали, вели себя агрессивно", - рассказывает жительница дома Юлия Ивашкевич.

Жители второго дома говорят – они не против ОСМД. Но не пришли к согласию относительно того, кто должен руководить объединением.

Сторонники ОСМД пошли в суд. И выиграли – райадминистрацию обязали зарегистрировать объединение. Но чиновники подали апелляцию.
 
В районной администрации встречаться с нами для интервью не стали. Послали письменные ответы. В этих письмах чиновники утверждают: по закону, в одном доме может быть только одно объединение совладельцев, а суд, который позволил регистрацию ОСМД только в половине дома, не изучил всех обстоятельств.

Сторонники ОСМД уверены – создание объединения блокируют, потому что дом неубыточный.

"Наш дом собирает более миллиона в год. Я думаю это доход, который не хочется терять", – говорит жительница дома Юлия Ивашкевич.

Жители второго дома – с этим не согласны.

"Они не могут от нас отделиться – у нас одни коммуникации, одна бойлерная, это нереально", – говорит Ирина.

При таких условиях зарегистрировать ОСМД не получится. Для сторонников объединения единственный выход – убедить больше соседей, – говорит юрист.

 "Достаточно для создания ОСМД 50 процентов плюс один. Если они всем домом соберутся и найдут хотя бы одну квартиру во второй половине – то они совершенно спокойно могут создать ОСМД", – поясняет юрист Владимир Блащук.

А пока этого не произошло, сторонники ОСМД и дальше будут бороться за объединение в суде.

Ранее мы писали, что во многих многоэтажках в Украине подъезды находятся в плачевном состоянии. Облезлые и разрисованные стены, пожелтевшие потолки, ужасные подвалы и незастекленные окна. Жители, которые не решаются сделать ремонт самостоятельно, годами обивают пороги ЖЭКов. Но все напрасно. В ЖЭКах оправдываются: средств на капитальный ремонт не хватает, есть деньги только на текущий или латание крыши, или на замену труб, или на починку канализации. 

Напомним, украинцы жалуются на ЖЭКи, но все равно ими пользуются. Хотяпо новому закону ЖЭКи давно должны исчезнуть. Их могли заменить "эффективные" управляющие компании или ОСМД. 

Также мы писали, что украинцы смогут получить кредиты на модернизацию и утепление домов.

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Тег дом, ОСМД, многоэтажка, жильцы

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