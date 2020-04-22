Опасные скидки и влияние доллара: что будет с ценами на жилье в Украине

После карантина цены на жилье в Украине будут во многом будет зависеть как от курса национальной валюты, так и от стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. Об этом сайту "Сегодня" рассказала директор по маркетингу ЖК POLARIS Home & Plaza Анжелика Саакян.

По ее словам, если доллар шагнет за отметку в 29 грн, это повлечет удорожание строительства, а так как первичный рынок привязан к курсу доллара, то застройщики будут вынуждены пересчитать свои цены на 5-10%.

"Но застройщики не настроены повышать цены. В идеале, в ближайшие 1-2 месяца рынок будет жить по существующим ценам. Именно стабильная ценовая политика привлекает покупателей, а не аритмичные скачки под видом ажиотажа", —­ говорит Саакян.

Она добавила, что также не стоит ждать, что цены могут обвалиться, хоть и не исключает, что на некоторых объектах цены могут быть снижены на 5-10% – это преимущественно ЖК эконом- и комфорт-класса. В то же время эксперт посоветовала украинцам не соблазняться слишком большими скидками.

"Сейчас потенциальным покупателям стоит остерегаться дисконтов в 20%, а то и 30%. За такими скидками может быть скрыто банальное мошенничество. Я практически уверена, что есть ряд компаний, которые из-за невозможности завершить свой проект под видом "распродажи" воспользуются возможностью привлечь как можно больше средств и исчезнуть", — предостерегает Саакян.

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Подробнее о ситуации на рынке жилья читайте на сайте "Сегодня" в материале "Карантин ударил по стройкам: что будет с недвижимостью и ценами".

А о том, как изменилась ситуация на рынке аренды жилья, смотрите в нашем сюжете:

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