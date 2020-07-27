Остались без жилья из-за аварий или стихийных бедствий: что делать и чем поможет государство

Люди, потерявшие жилье, от государства могут получить либо денежную компенсацию, либо же другой дом или квартиру

В этом году Украина как никогда страдает от различных бедствий. В середине весны были пожары, в которых пострадали сотни семей. Уже в конце июня в Карпатах наводнение затопило более тысячи домов. В Киеве взрыв газа на Позняках разрушил многоквартирный дом и унес жизни людей. В начале июля от пожара пострадали и жители Новой Каховки, где мужчина поджог свою квартиру, после чего огонь перекинулся и на жилье соседей. Сайт "Сегодня" разбирался, что делать украинцам, которые остались без жилья, кто выплачивает компенсации, и где пострадавшие будут жить.

Куда обращаться людям, потерявшим жилье

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В украинском законодательстве предусмотрена процедура, по которой тем, кто потерял жилье, государство должно оказывать помощь. Вопросы возмещения материального ущерба и помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации урегулированы главой 17 Кодекса гражданской защиты Украины.

"Его положениями, в частности, предусмотрено предоставление (выплата) материальной помощи (компенсации) и обеспечение жильем, которые могут осуществляться как за счет средств государственного и местных бюджетов, так и средств предприятий или физических лиц, виновных в возникновении чрезвычайных ситуаций, а также добровольных пожертвований физических и юридических лиц, благотворительных организаций и объединений граждан, других не запрещенных законодательством источников", – говорит Сергей Дахновский, советник JN Legal.

Стихийные бедствия, аварии или другие опасные события, угрожающие жизням и наносящие значительный материальный ущерб, рассматриваются в законодательстве как чрезвычайная ситуация.

"Вопросы, связанные с возмещением убытков и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, решают органы государственной власти и местного самоуправления. На региональном уровне – это местные государственные администрации или местные советы", – отметила Катерина Науменко, юрист АО CREDENCE.

Она добавляет, что пострадавшим нужно обратиться в местные органы власти с паспортом или документом, который его заменяет, чтобы получить справку о признании лица пострадавшим от чрезвычайной ситуации.

"Именно эта справка является основанием для решения вопросов обеспечения жильем, возмещения материального ущерба и оказания другой необходимой помощи. Если паспорт или документ, который его заменяет, отсутствует (например, потерян в результате чрезвычайной ситуации), пострадавшему следует обратиться в правоохранительные органы по месту жительства для получения письменного подтверждения личности", – говорит Науменко.

После того как человек получит такую справку, нужно подать письменное заявление в местные органы власти, коротко описать события и определить размеры убытков. Тогда на место происшествия выедет специальная комиссия, которая составит акт и определит, какие убытки были нанесены чрезвычайной ситуацией и т.д.

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Кому дают жилье

Люди, дома которых пострадали от пожаров, наводнений или других чрезвычайных ситуаций, могут получить разную помощь от местных властей. Это может быть как денежная компенсация, так и предоставление жилплощади. К тому же им могут предоставить бесплатную медицинскую, психологическую, гуманитарную помощь.

Если вследствие чрезвычайной ситуации жилье было уничтожено либо оно стало непригодным для проживания, пострадавших обеспечивают жильем местные органы власти. Они могут:

предоставить жилые помещения из фонда жилья для временного проживания;

предоставить жилье, построенное по заказу местных государственных администраций, органов местного самоуправления и субъектов хозяйствования;

построить жилые дома для пострадавших;

закупить квартиры или жилые дома.

Владислав Власюк адвокат, партнер компании "еПраво", отмечает, что такие меры социальной защиты и возмещения материального ущерба пострадавшим осуществляются за счет средств государственного и местных бюджетов.

"Пострадавшие, которые проживали в жилье, принадлежавшем им по праву частной собственности, могут получить денежную компенсацию за разрушенную или поврежденную квартиру (жилой дом), но в таком случае жильем за счет государства они не обеспечиваются – только получают денежную компенсацию", – говорит Власюк.

Он добавляет, что если пострадавшие жили в доме или квартире, находящейся в государственной или коммунальной собственности, то они вообще не имеют право получить денежную компенсацию за квартиру (дом), а могут лишь получить аналогичное жилье, которое им предложит администрация или соответствующий местный совет.

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Сергей Войченко, кандидат юридических наук, говорит, что закупать жилые дома или квартиры для пострадавших могут в населенном пункте, где они проживали, или, с их согласия, в любом населенном пункте Украины.

"Предусмотрены и другие виды помощи. За пострадавшими на период трудоустройства сохраняется средняя заработная плата на прежнем месте работы и непрерывный трудовой стаж. Государственная служба занятости трудоустраивает их в первоочередном порядке. А пострадавшим, которые признаны безработными и получают пособие по безработице, предоставление этой помощи продлевается", – отметил Войченко.

Кому и какие компенсации дают

"Решение о предоставлении денежной помощи принимается местным органом исполнительной власти на основании определенного перечня документов, которые пострадавший должен предоставить вместе с соответствующим заявлением. Размер такой денежной помощи составляет от 3 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и при этом учитывается размер причиненных убытков, страховых выплат, иных видов полученной помощи", – поясняет Дахновский.

Жильем или деньгами обеспечивают только тех пострадавших, которые добровольно передали разрушенное или поврежденное имущество местным государственным администрациям или органам местного самоуправления, субъектам хозяйствования.

Власюк же поясняет, что, например, в Киеве, независимо от того, в каком районе города было расположено жилье, разрушенное в результате чрезвычайной ситуации, средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилья (с учетом НДС) составляет 14 694 грн. И это далеко не соответствует фактической стоимости квадратного метра квартир в Киеве, которые продаются различными застройщиками, где цены в среднем составляют около 25 тыс. грн.

О том, почему в новой Каховке загорелась многоэтажка, смотрите в нашем сюжете:

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