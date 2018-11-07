Осторожно, мошенники: как правильно проверять документы при аренде квартиры

Аферисты часто торопят своих жертв с решением о предоплате

В Украине разоблачили банку квартирных аферистов. Они снимали жилье на несколько дней, а потом сдавали его в повторную аренду по фальшивым документам. Получив деньги, преступники исчезали, а жертвы оставались без жилья, за которое заплатили.

Одну участницу этой банды задержала полиция. Ей оказалась 71-однолетняя бабушка. Она называла себя собственницей квартир, которые "сдавали" преступники. У женщины уже есть судимость за мошенничество и она уже бывала в розыске.

Эксперты советуют не спешить при выборе съемного жилья. Как говорил риелтор Ирина Кечеджи, чаще всего именно мошенники подгоняют жертву как можно быстрее заплатить деньги.

"Торопят, мол, за вами стоит очередь. Если вы не дадите предоплату, задаток сейчас, то за вами следующий желающий снимет эту квартиру... Но на самом деле это часто не так", – отмечает риелтор.

И даже если говорят, что на квартиру большая очередь, ни в коем случае не давайте деньги вперед, особенно третьим лицам.

"Не давайте никаких предоплат брокерам. Вы предоплату можете только дать собственнику, когда вы убедились в том,что документы в порядке", – рассказывает Кечеджи.

Адвокат Денис Ципин уверяет: убедиться в том, что собственник квартиры настоящий, – не сложно.

"Последние несколько лет у нас открыт реестр недвижимости и каждый человек когда ему предлагает кто-то сдать квартиру, может спокойно зайти в государственный реестр и посмотреть, кто собственник этой квартиры", – говорит Ципин.

Далее следует проверить, настоящий ли паспорт показывает человек, который сдает помещение. Ведь теоретически зайти в реестр и узнать фамилию собственника может каждый, чтобы потом подделать документы.

"Вы имеете право и полиция предоставит вам такую информацию. Вы наберете 102, скажете, что вот такая ситуация, такой паспорт мне предъявляет человек, я подозреваю, что он поддельный. Существует специальное оперативное подразделение, которое в течение нескольких минут может проверить по номеру паспорта, является ли он утерянным или каким еще образом где использовался", – советует юрист.

Также эксперты рекомендуют не стесняться и фотографировать документы и самого человека. Обычно мошенники этого боятся.

Напомним, в Киеве арендовать однокомнатную квартиру можно уже минимум за шесть тысяч гривен в месяц.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, что такое тест-драйв жилья и зачем он нужен.