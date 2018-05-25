Отмена моратория на продажу земли: последняя попытка Рады и имидж Украины

Европейский суд по правам человека принял историческое для Украины решение: наш мораторий на продажу сельскохозяйственных земель нарушает права человека. А подвигнули евросуд к такому решению два украинских пенсионера. "Сегодня" разобралась, чего от нас хочет ЕСПЧ и что будет, если мы проигнорируем его решение.

Прецедент

По мнению суда, запрет на продажу сельхозземель, существующий в нашей стране с 2002 года, нарушает право человека свободно распоряжаться своим имуществом.

"Ни у одной страны Совета Европы нет такого полного запрета, в том числе и у аналогичных государств с переходной экономикой. Отягощение (запрет на продажу имущества. — Авт.), которое накладывается на двух истцов, оказалось чрезмерным", — отмечается в решении суда.

Истцами выступили 71-летняя София Зеленчук из Ивано-Франковска и 79-летний житель Тернополя Виктор Цицюра. В начале "нулевых" они унаследовали земельные паи, сдали их в аренду, а в 2015-м обратились в евросуд с просьбой разобраться, нарушает ли их права норма Земельного кодекса, по которой они не могут продать участки. В своем решении суд обращает внимание на "непоследовательность украинских властей", которые обещали создать рынок земли, но уже несколько раз продлевают мораторий.

"Украине нужно принять подходящие законодательные или другие меры, чтобы обеспечить справедливый баланс между интересами владельцев фермерской земли и общества. Суд не требует немедленного введения неограниченного рынка земли, и государство может выбрать, какие меры нужно принять", — отметили в суде.

Штрафовать украинское правительства ЕСПЧ не стал, но постановил возместить пенсионерам по 3 тыс. евро. Это решение сразу же поддержал министр финансов Украины Александр Данилюк:

"Жаль, что приходится ждать решения ЕСПЧ, чтобы узнать очевидное — мораторий на продажу земли является нарушением прав человека. Ни одна госполитика, построенная на нарушении прав человека, не будет эффективной и результативной".

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Имидж

По словам юриста Дины Дрыжаковой, за игнорирование этого решения вряд ли Украина получит штраф, но определенные санкции все-таки будут.

"Украина ратифицировала международную Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и таким образом взяла на себя обязательство исполнять решения ЕСПЧ. То есть мы признаем это частью нашего национального законодательства. А значит, решения суда — обязательны для исполнения, и проигнорировать их не получится. С другой стороны, не существует четкого механизма наказания страны за неисполнение решений ЕСПЧ. Нас, например, не могут оштрафовать, но применить санкции в виде исключения из определенных европейских структур могут. К тому же игнорирование этих решений может негативно глобально сказаться на имидже страны".

По мнению политолога Виктора Тарана, у нынешнего созыва ВР последний шанс отменить мораторий будет этой осенью. Если же нардепы провалят и его, то аграрную проблему придется решать следующему парламенту. На сегодня в ВР насчитывается около десятка законопроектов, которые должны помочь создать безопасный рынок земли в стране. Во вторник нардепы сделали первый шаг в этом направлении, приняв в первом чтении документ о поддержке семейных фермерских хозяйств, который устанавливает правила передачи участков в собственность и сдачи в аренду.

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Выгода и риски рынка земли: плюс в бюджет, но застройка и аферы

По словам директора Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, земельная реформа может принести в экономику страны до $1,5 млрд в год. Руководитель программы "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине" Всемирного банка Денис Низалов в свою очередь говорит, что отмена моратория крайне важна и с точки зрения привлечения частных инвестиций и предоставления кредитов Украине.

Но у противников отмены моратория свои аргументы. Они считают, что открытый рынок повлечет за собой застройку ценных земель, породит новые виды мошенников, которые обманом будут скупать землю у селян за копейки. И наконец, по их мнению, сейчас цена на землю очень низкая, и перед тем как разрешать ее продавать, нужно провести инвентаризацию и денежную оценку всей сельскохозяйственной земли.