Почем квартиры: эксперты назвали цены на жилье в Украине и озвучили прогноз

Как подсчитали в Государственной служба статистики, в Украине подорожали квартиры. Сильнее всего цены выросли на однокомнатные квартиры – на 6%. При этом речь идет про недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынке.

Журналисты "Сегодня" выяснили, почем сейчас квадратные метры, которые пользуются наибольшим спросом, и могут ли квартиры подешеветь.

Риелторы подтвердили данные Госстата, но уточнили – речь идет не о советской "вторичке", а о новых домах, которые были сданы в эксплуатацию год-два тому назад. Дело в том, что украинцы стали реже покупать жилье на этапе застройки и теперь предпочитают выкупить уже готовые квартиры в новых домах.

"Есть небольшое подорожание на вторичном рынке, но за счет того, что под статистику подходят и новые дома, с новыми документами", – отмечает эксперт по недвижимости Владимир Романов.

Самая дешевая однокомнатная квартира на окраине Киева сейчас стоит 25 тысяч долларов. С ремонтом под ключ апартаменты в новостройке станут на 10 тысяч долларов дороже.

"Это в районе тысячи долларов за квадратный метр. Если мы рассматривает двухкомнатную квартиру в спальном районе, то здесь может быть 55 квадратных метров в пределах 45-47 тысяч долларов", – говорит Романов.

А вот советские "хрущевки" и "гостинки", наоборот, подешевели. На околицах Киева цены на однокомнатные малометражки стартуют от 16-17 тысяч долларов. Еще зимой такие варианты стоили на несколько тысяч долларов дороже.

Однако за такие деньги можно найти жилье большей площади, уверяют риелторы. А за 25 тысяч долларов можно найти и двухкомнатную. Такие предложения единичные, но продавцы охотно торгуются, ведь на одного реального покупателя приходится до 50 предложений.

"Масса предложений. Покупатель выбирает, смотрит достаточное количество квартир и предлагает свою цену. Если, утрированно, квартира стоит 30 тысяч долларов, а покупатель заявляет 23-24 тысячи, то продавец наверняка соглашается", – говорит эксперт по недвижимости Ирина Кечеджи.

Единственная проблема – курс доллара – на этой недели он пошел вверх. При этом эксперты прогнозируют дальнейшие падение стоимости старых "квадратов". Новые квартиры, наоборот, будут дорожать – приблизительно на 10%.

Напомним, в 2017 году в Украине построено и сдано в эксплуатацию рекордное количество квартир – 126 610. Такого количества жилья в Украине не строилось с 1990-х годов. А вот средняя площадь квартир с каждым годом сокращается. Так, если в 2010 году метраж средней строящейся в Украине квартиры составлял 118,9 кв. м, то в 2016-м уже был 87,2 кв. м, а в 2017-м уменьшился до 78,6 кв. м.

При этом Нацбанк подсчитал, что цены на жилье уже приблизились к критически низкому уровню. Некоторые застройщики уже продают квадратные метры практически по себестоимости, отмечали в НБУ.