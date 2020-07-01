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Правительство запускает новую электронную систему в сфере строительства

1 июля, 14:21

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Вместо закрытых реестров в Украине появится прозрачная электронная система в сфере недвижимости

После ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции, которая прославилась коррупционными скандалами, правительство поддержало реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Это действительно революционный проект, над которым шла работа не один месяц", – написал он в Telegram.

По словам главы Кабмина, новация обеспечит:

  • сокращение сроков предоставления административных услуг;
  • повышение качества предоставления услуг в сфере строительства;
  • снижение коррупционных рисков;
  • открытость и доступность информации об участниках и состоянии строительства, жизненном цикле объектов строительства и т. д.

"Эти шаги должны создать условия для минимизации коррупции в отрасли и защитить украинцев от нечестных застройщиков", – отметил премьер.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в декабре 2019 года одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которого Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, де-факто остановила работы на своих объектах. При этом у застройщика – десятки жилых комплексов и тысячи покупателей.

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13 марта 2020 года президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

Незадолго до этого Министерство цифровой трансформации показало вопиющие признаки коррупции в строительном реестре ГАСИ.

О том, как власти решали вопрос с недостроенными объектами "Укрбуда", смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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недвижимость строительство квартиры реестр застройщики рынок жилья ГАСИ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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