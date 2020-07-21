Проблемные метры: что делают со старыми хрущевками в Украине

С каждым годом в Украине становится все больше аварийного жилья, которое нужно реконструировать или же вообще сносить. Красочные и комфортные пятиэтажки вместо серых и облезлых уже давно стали реальностью в Европе. На Западе процесс такого преображения называют "ревитализация", а у нас привыкли говорить – "реконструкция".

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Более того, в Европе это обычная практика, а в Украине – лишь единичные случаи. Некоторые эксперты говорят, что причина – в несовершенном законодательстве, условия которого неинтересны застройщикам. Законопроекты пишут, переписывают – и все никак... Случаи, когда реконструкция пришла к логическому завершению, можно пересчитать по пальцам.

Только в Киеве в обновлении нуждаются три тысячи хрущевок и "сталинок". И более ста требуют сноса или капитальной реконструкции.

"На данный момент у нас много таких домов на Троещине, Старой Дарнице, Оболони", – рассказывает советник заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Тихонов.

Реставрации требуют целые кварталы. И начинать ее надо было еще четверть века назад, утверждают специалисты.

"С 96-го года, кажется, это постоянная тема в Киеве", – вспоминает архитектор Олег Гречух.

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Но дальше слов идти не получается. Причин действительно много, но одна из главных – нежелание самих жильцов.

"Я житель этого дома, живу тут уже 42 года, и какой он был, такой и есть. Стоит на сильнейшем фундаменте... Там убежище, укрытие. Тут специально дом строился, он никогда не разломается", – говорит киевлянин, который живет в старом доме.

Во Львове тоже проблемы. Здесь почти 400 домов, у которых истек срок эксплуатации, но с этим ничего не делают. Ремонтируют в первую очередь центральную часть города – за средства австрийских инвесторов. В Днепре же еще в 2012 году должны были начать реконструкцию по "методу фламинго", то есть поставить опоры, которые не давят на здание, возвести два этажа и выполнить внутреннюю перепланировку. Но план так и остался на бумаге. А два года назад Чернигов заявлял, что станет лидером в вопросе сноса хрущевок. Однако и там дело заглохло.

И вот недавно появилось заявление городского головы Киева Виталия Кличко. План реконструкции старого фонда в столице есть. Речь идет в первую очередь о Соломенке, Нивках, Борщаговке и Дарнице.

"В этом направлении мы представляем программу, где есть реновация жилья. То есть мы предлагаем полтора раза компенсацию того жилья, которое они уже смогут получить, нового. Это относительно площади, которая уже была у людей", – сказал Кличко.

Из первой хрущевки, построенной в столице в 1957 году, никто не планирует выезжать. Жильцов не смущает, что кухни здесь в среднем по три квадратных метра, а комнаты – по семь-восемь. Мало того, здание обросло множеством дополнительных помещений, поэтому сносу не подлежит.

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Другая постройка – возле метро "Черниговская" – изначально была бараком, который возвели военнопленные немцы. Это жилье строили как временное, но здесь до сих пор живут люди. Жители стараются не общаться со СМИ, но признаются, что условия плохие: горячей воды здесь давно нет, канализация очень плохая. Более 10 лет назад здешние бараки решили снести, а на их месте построить высотки. С несколькими справились, а потом все остановилось.

"Проект на снос постройки есть, но никто ничего не знает. Мы на самом деле очень хотим, чтобы нас выселили, потому что стены уже страшные, все обрушивается", – рассказывает жительница дома.

Впрочем, есть и истории со счастливым финалом. Жительница Киева Наталья Васильевна – счастливая собственница жилья рядом с метро. У женщины есть муж с инвалидностью, из-за этого они пока что живут на старом месте.

"Но скоро уже переедем, все вещи почти там", – рассказывает Наталья.

Их старый дом в свое время принадлежал одному из столичных заводов. Другая часть этого дома – это общежитие. Здесь общие душевые, один туалет на этаже и кухня с двумя плитами на несколько семей. И хотя 80% жильцов готовы переехать в другой район города, дело застопорилось. Все стали заложниками нескольких человек, которые ни за что не хотят покидать старые стены. И это после того, как частный застройщик предложил жильцам дома довольно привлекательные условия.

"Есть два варианта. Первый – выселение в уже готовые дома, квартиры с ремонтом, сразу можно отдавать ключи. Второй – дождаться, когда построят первую очередь на ул. Макаровской, и тогда обменять на новое жилье от застройщика", – рассказывает коммерческий директор частной компании-застройщика Анна Лаевская.

Примерно так же сделали на другой столичной улице. Рядом со старым общежитием возвели новый 19-этажный дом, в который отселили всех желающих. Затем отремонтировали и само общежитие. Жизнь района засияла новыми красками.

"Это стоит делать, стоит переделывать дома, стоит их обновлять, стоит делать ремонты, стоит построить рядом большой дом, переселить в него жильцов, это хорошая идея", – говорит житель Киева Юрий Панин.

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Несмотря на почти 40%-е подорожание жилья, квартиры здесь вышли даже доступнее, чем в среднем на рынке. Но на этом пока приходится ставить точку. Больше похожих проектов ни в Киеве, ни в регионах нет. И все из-за закона, который четко указывает: изменения станут реальными только при полном согласии всех жильцов.

"Если человек упрется, вы его не убедите, чтобы он или продал жилье, или переехал куда-то. И это такое законодательно непреодолимое препятствие", – говорит исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Впрочем, профильное министерство уже разработало другой законопроект – "О комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда". В соответствии с ним согласие на обновление должны дать не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала. Это должно разрешить ситуацию, однако речь идет только о первом шаге.

"Когда говорят о реконструкции домов, то умалчивают о реконструкции всех коммуникаций, находящихся под землей, то есть канализации, электросети, отоплении... Невозможно провести реновацию района без реновации всей инфраструктуры", – отмечает архитектор Олег Гречух.

"Второе: у нас абсолютно неопределенный статус земельных участков под домом. Фактически дома, даже ОСМД, не должны их убирать, потому что они им не принадлежат", – добавляет Павлюк.

Кстати, в Польше обновление жилья произошло в сотрудничестве с жителями. Им ничего не подарили. Определенную сумму за квадратные метры люди заплатили – только так ощутили себя собственниками имущества.

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