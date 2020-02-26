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"Проще всех уволить": Гончарук рассказал, что ждет строительную инспекцию

26 февраля, 15:35

Строительная сфера - одна из наиболее коррумпированных, заявил премьер

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что подход к очищению строительной сферы от коррупции должен быть системным. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция – Ред.), к сожалению, и вообще строительная сфера – одна из наиболее коррумпированных. Там коррупцию необходимо, сорри, "мочить" системно. Это тот случай, когда, наверное, уволить всех проще и взять новых честных людей. Это связано с некоторыми организационными трудностями", – сказал премьер.

"Я скажу так: мы на финальном этапе принятия этого решения. Вероятно, что так это и произойдет (ликвидация ГАСИ – Ред.). Сегодня на правительстве мы это не обговаривали, когда у нас будет готовое решение, мы честно выйдем и скажем: мы решили сделать так и так", – добавил он.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо незаконных "схем".

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Также сообщалось, что в Украине заработает электронный кабинет застройщика.

Напомним, новости "Сегодня" рассказывали о том, что народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете.

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строительство ГАСИ Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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