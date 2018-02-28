Кабмин изменил правила для застройщиков: чем это грозит историческим центрам

Теперь не надо обосновывать постройку в старинных кварталах

Кабмин отменил историко-градостроительное обоснование и согласование с Минкультом для застройщиков в тех городах, где утверждены историко-архитектурные планы. Со следующего года обоснование собираются отменить совсем. "Сегодня" выяснила, чем это грозит историческим центрам.

Раздолье для застройщиков

По словам вице-президента Национального союза архитекторов Украины Елены Олейник, обоснование было временной мерой для ограничения деятельности застройщиков.

"Только потому, что во многих городах до сих пор не утверждены опорные историко-архитектурные пла­ны, обоснование действовало", — рассказала нам архитектор.

Такой план определяет этажность новостроек, их внешний вид в исторических центрах, а также расстояние от исторических памятников, на котором можно строить новые здания.

"Из 401 исторического города только в 60—70 они приняты", — добавила Олейник.

Она подчеркнула, что именно опорные планы запрещают строить высотки среди древних построек и защищают исторические места от веяний современности. По словам Олейник, это решение Кабмина было бы полезным, если бы за этот год горсоветы успели разработать и ввести в действие свои опорные планы. По мнению эксперта, за памятники из утвержденного Минкультом реестра можно не волноваться. Вместе с тем отсутствующая в реестре архитектура может оказаться под угрозой.

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"На них не установлены охранные зоны, и этим вполне могут воспользоваться застройщики", — говорит Олейник.

Она добавила, что проблему частично мог бы решить документ, который установил бы размер охранной зоны для тех памятников, где он не был установлен.

Сомневается на счет правильности принятого правительством постановления и общественная активистка Лидия Гончаренко.

"Хотя в большинстве случаев застройщиков не останавливают никакие нормы закона, получение обоснования для них было хоть каким-то сдерживающим фактором. Теперь же, когда нет ни планов, ни обоснований, их ничего не остановит застроить центры отелями и высотками", — считает активистка.

Без коррупции

В свою очередь в столичной комиссии по градостроению инициативу очень хвалят.

"Обоснование было коррупционной кормушкой, через которую застройщики протаскивали свои незаконные планы. Теперь решение о застройке не будет зависеть от определенного чиновника, которому можно дать взятку", — рассказал нам замглавы комиссии Роман Марченко.

По его словам, постановление Кабмина будет мотивировать города с исторической составляющей принять план до конца года. С этим согласна член комиссии, общественная активистка Ольга Балицкая.