Нужна ли "прописка" для ипотеки: новые правила от Кабмина

Правительство опубликовало постановление "О внесении изменений в Правила регистрации места проживания" (№481), которое предусматривает необходимость получения разрешения ипотекодержателя для регистрации места проживания в ипотечном жилье. Документ обнародован на официальном правительственном портале.

В частности, документом установлено, что "в случае пребывания жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств для регистрации места жительства дополнительно подается письменное согласие соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника".

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При этом работники органа регистрации обязаны проверять сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество при подаче заявление для регистрации места проживания, не находится ли такое жилье в ипотеке или доверительной собственность, и соответственно, получил ли заявитель разрешение на регистрацию места жительства в таком жилье.

Постановление вступает в силу через пять дней со дня его опубликования.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин 27 мая принял решение о том, что в Украине при регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя.

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А в будущем большую часть административных услуг планируют оцифровать и предоставлять онлайн. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

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